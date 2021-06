ORMAN U HAOSU: Evo kako da uštedite prostor i napravite i do 5 puta više mesta!

Ako do sada niste sredili orman i zamenili svu odeću za hladne dane sa letnjom garderobom, krajnje je vreme da to uradite! Ne dozvolite da vam stvari svuda budu razbacane. Ne znate gde ćete sa njima niti gde su uopšte stajale sve ovo vreme, fali vam mnogo mesta koje realno nemate, pa pokušavate to da rešite nagomilavanjem iako znate da će se tako spakovane toliko izgužvati da više nećete moći da ih ispeglate.

Domišljati ljudi koji su se godinama borili sa ovim problemom i koji su gledali kako se i njihovi prijatelji muče sa prostorom čak i u ne tako malim kućama i stanovima, osmislili su sjajan način da se uštedi prostor, a da se ništa od postojećih stvari ne baci – VAKUUM KESE.

Vakuum kese su jedna od praktičnijih kućnih potrepština koja je

SUPER JEFTINA

Lako se koristi

Pravi čak 5X VIŠE MESTA U ORMANU

***OVDE po specijalnoj ceni od samo 1.890 rsd možete kupiti paket od 8 kesa koji uključuje 5 kesa dimenzija 60x80 i 3 kese dimenzija 80x110. Požurite, količine su ograničene!***

Kako pravi toliko mesta?

Jednostavno! U nju se ubace stvari, dobro se zatvori na vrhu, a onda se kroz krug koji se na njoj nalazi sav vazduh izvuče usisivačem. Čim se izvuče vazduh, krug se zatvori plastičnim poklopcem, a stvari se neverovatno „skupe“ i samim tim zauzimaju mnooogo manje mesta gde god da ih stavite. Ono što je interesantno je da se tako spakovane ne izgužvaju ništa više nego što bi se izgužvale stojeći u ormanu, iako na prvi pogled u kesi izgledaju kao „sažvakane“.

Da li su vakuum kese predviđene samo za garderobu?

Ne! U njih možete spakovati posteljinu (koja je uvek sporna kada je mesto u pitanju), može se u njih odložiti čak i platnena obuća, a ono čemu će se mnoge mame obradovati je činjenica da u njih možete da spakujete i plišane igračke ako se vaše dete ne igra sa njiima, a ne želite da ih bacite.

