KAO U SAPUNICI, DEVOJKA JE PROŠLA KROZ ŠOK ISKUSTVO: 6 meseci se zabavljala sa BRATOM, zaljubila se u njega, a da to nije ZNALA

Sledeća ispovest je poprilično šokantna i zvuči kao zaplet neke sapunice.

Međutim, život je ponekad mnogo bolji pisac i zato te životne priče zvuče tako neverovatno. Jedna devojka je bila u vezi sa polubratom i to dobrih 6 meseci, a da to nije znala. Imala je i seksualne odnose sa njim, zaljubila se.

foto: Profimedia

Upoznali su se na letovanju u Crnoj Gori. Sve je bilo lepo, vratili su se, veza se nastavila, postala ozbiljna, njih dvoje su rešili da kada završe fakultete počnu zajednički život. Ona je bila sigurna da je on čovek njenog života.

Kada je prošlo 6 meseci veze, devojka je rešila da dečka upozna sa roditeljima.

Ali, te večeri je umesto smeha, u njenoj kući zavladao muk i neverica.

- Svojim roditeljima sam rekla da sam upoznala čoveka svog života, a oni su želeli što da ga što pre upoznaju. Dejan je takođe bio uzbuđen. Toliko je slušao o mojoj porodici pa je osećao kao da ih već poznaje. Roditelji su pozvali još gostiju, a u trenutku kad sam Dejana predstavljala tati, on je bio okrenut leđima. Ugledavši mog dečka, ispustio je tanjur iz ruku, a Dejan je samo uspeo da izusti: Tata?", prepričala je prizor kao iz sapunice devojka.

- Svi su bili šokirani i niko nije mogao da veruje da Dejan mog oca zove tata. Bilo mi je muka, povraćalo mi se - nastavlja devojka ispovest. Zbog neprijatne situacije, ostali gosti su su ubrzo razišli jer je napetost mogla da se seče nožem. Devojčin otac je izašao na vazduh.

foto: Profimedia

Njen stric je večeri priznao kako njegov brat ima još jednu porodicu i to tajnu, još jednu ženu, sina Dejana i ćerku.

- Slušala sam strica i nisam mogla da verujem šta mi priča. I šta sad? Ceo svet mi se srušio -

Njen otac je imao u susednom gradu još jednu porodicu, a kako se bavio trgovačkim poslom i stalno je bio na nekim putovanjima, lepo je mogao da laže obe žene i uvek se pravdao iznenadnim putovanjima.

Čak je ponekad putovao i na Božić i Uskrs. Sa devojčinom majkom je bio u braku, a sa Dejanovom nije, živeli su vanbračno jer je ubedio da ne treba da se venčaju.

- Zabavljala sam se sa rođenim bratom i to šest meseci. Nikad to neću oprostiti svom ocu. Mojoj se majci slomilo srce, a tek meni - priča devojka koja nije htela da upozna polusestru, ide na psihoterapije, a njeni roditelji su u procesu razvoda. Ne govore ni sa stricom jer je znao sve to, a nije im rekao. Planiraju da započnu novi život daleko od oca.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

