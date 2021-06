PA TI POSLE IDI NA SASTANKE! SRPKINJA DOŽIVELA ŠOK ISKUSTVO: Izađem sa tipom, nismo kliknuli, isprati me kući i kaže mi OVO!

Korisnica Tvitera je podelila svoje šok iskustvo sa jednog ljubavnog sastanka.

- Nikad zaboravljeni dejt. Lik platio piće, ćaskali malo, vidim nije to to, on me isprati do zgrade i kaže ništa onda, dužna si mi 300 dinara za ceđenu pomorandžu - napisala je ona i izazvala buru komentara na srpskom Tviteru.

foto: Printscreen/Tviter

Naravno, svi smo izlazili i išli na sastanke, neki su bili uspešni, neki manje, ali ova devojka je doživela pravu katastrofu. Momak sa kojim je izašla tražio joj je da plati svoj deo računa.

"E, ceđenu pomorandžu na prvom dejtu? Pa devojke, umrećete same", bio je jedan od komentara, na koji se drugi nadovezao sa: "Iskusno. Iskusno. Možda niste bili zajedno, ali zato je osigurao da ga nikad ne zaboraviš".

Nekima je zapalo za oko to što je devojka platila piće, već to da je 300 dinara mnogo.

"Odrao te, to ne vredi ni 240 din", drugi korisnik je napisao: "Za te pare si mogla da kupiš 2.5 kg pomorandži".

Možda je 300 dinara mnogo, ali ovde reč o ceni, nego o komunikaciji.

foto: Printscreen/Tviter

"Ja sam uvek volela da platim piće, čak sam smatrala da nije fer da uvek plaća muškarac. Platim račun, nekako sam se uvek osećala samostalno. Plaćali su i oni... A ovo za 300 dinara je bez veze skroz", napisala je jedna devojka.

Druga ima drugačije mišljenje: "Da li je stvarno to tražio, pa nikada mu ne bih dala!"

foto: Printscreen/Tviter

Jedna devojka je podelila svoje iskustvo slično ovom.

"Izvinjavam se na upadu u tvit, ali gde me nađe sestro. Ja sam mislila da se to samo meni dešava. Ovaj "moj" je pred konobaricom, koja je došla da naplati, rekao da ne plaća ženama sa kojima nije na nekom emotivnom nivou. Ja platila i završila taj susret što pre!", napisala je.

foto: Printscreen/Tviter

Jedan momak se nadovezao: "Ja se izvinjavam što vam upadam u tvit, ali...gde ih nalazite?", druga devojka se nadovezala sa: "Tačno. Da bih otišla na piće moramo da obavimo bar jedan smislen razgovor, a to mi je dovoljno da utvrdim i detektujem ako je tip degenerik. Zato dame, ne idite na piće sa tipom s kojim se znate tri minuta".

Devojka je na kraju rekla da nema ništa protiv plaćanja, ali ako joj se saopšti ljudski, a ne na način na koji je to učinio ovaj dečko. Naravno, bilo je i drugačijih slučajeva. Kao šef ovog momka joji je devojku ostavio na keju.

foto: Printscreen/Tviter

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:15 CECA SKAKUĆE SA UNUKOM ŽELJKOM NA TRAMBOLINI: Anastasija snimila porodični trenutak, sve puca od EMOCIJA! (VIDEO)