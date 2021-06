DERMATOLOZI UPOZORAVAJU NA JEDNU STRAŠNU NAVIKU: Nemojte nikada zaspati na plaži, ima dosta LOŠIH posledica!

Ljudi često znaju uživajući na suncu i plaži, da zadremaju na ležaljci, ali dermatolozi upozoravaju na tu lošu naviku.

foto: Shutterstock

Iako vam možda zvuči bezazleno, spavanje na vrućini može imati niz loših posledica.

"Osloniti se na kremu sa zaštitnim faktorom kao jedinu obranu od sunca nije nikako pametno. Uvek propustimo namazati neke delove, a i krema nas neće štiti baš celi dan", kaže portparolka Britanskog udruženja dermatologa, Herijet Dalvud. Kremu sa SPF trebalo bi nanositi svaka dva sata jer se uklanja znojenjem, a osim toga trebalo bi sedeti u hladu i nositi zaštitnu odeću, sunčane naočare i nešto da pokrije glavu - pogotovo ako idete na plažu u periodu od 11 do 17 sati.

Dremanje može potrajati i nekoliko sati, pa sigurno nećete obnavljati sloj kreme, a ona će se svejedno uklanjati i upijati, te nakon nekog vremena više neće imati funkciju. Spavanjem na suncu izlažete se riziku od opekotina jer niste svesni koliko je sunce jako i nećete se pomerati.

foto: Profimedia

Ako provodite veći deo dana na plaži, obavezno se sklonite u hlad kada želite malo odspavati i svejedno nanesite zaštitni faktor. Dermatolozi savetuju i da postavite alarm na mobilnom kako ne biste predugo spavali. Doktorka Klaudija Pastides kaže da, osim što je loše za kožu, spavanje na suncu može dovesti i do dehidracije.

"Telo će regulisati svoju temperaturu da bi pravilno radilo, a jedan od načina na koji to radi je znojenje. Kada se jako znojimo i ne unosimo tečnost, možemo dehidrirati - to ćete prepoznati po slabosti, umoru, glavobolji i vrtoglavici. Pripazite da unosite dovoljno tečnosti." Takođe, može doći do toplotnog udara.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/A.M/Glamour Magazine)

