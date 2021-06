DOKTORKA POKAZALA LICE BAKE (96) KOJA JE CEO ŽIVOT BILA IZLOŽENA SUNCU: Skrivala je kožu, a evo kako izgleda sada! (FOTO)

Doktorka Zlata Popović Čkonjović je odlučila da pokaže svima kako treba da izgleda negovana i zdrava koža u starosti.

Dr Zlata Popović Čkonjović iz Banjaluke je jednom prilikom sedela sa bakom koja je skinula maramu, kako bi je ponovo zavezala. Zlata je tada videla da njena baka ima izuzetno mladoliku kožu vrata i dekoltea, za portal Zadovoljna.rs priča kako se setila da fotografiše svoju baku i koju poruku je poželela da pošalje kad je tu neverovatnu razliku objavila na društvenim mrežama.

„Jedan dan dok sam sedela sa bakom i pričala, ona je zbog vrućine u kući odvezala maramu, koja je inače zavezana ispod brade, i zavezala je na vrh glave. Tako sam u momentu bila zapanjena kožom bakinog vrata i dela lica koji su inače pokriveni maramom. Odmah sam pogledala i dekolte. Neverovatno je koliko je koža čista, bela, sjajna i mladolika nasuprot dubokih bora na licu koje je ceo život otkriveno i izloženo suncu“.

Inače, Zlata Popović Čkonjović je doktorka na specijalizaciji plastične i estetske hirugije na Klinici za plastičnu hirurgiju UKC Republike Srpske i asistentkinja je na Medicinskom fakultetu na katedri za hirurgiju.

Kako i sama kaže, već dugo ima profesionalnu deformaciju da zagleda sagovornicima kožu, da vidi da li imaju neke sumnjive promene, pa je tako bilo i sa bakom kad je skinula maramu.

Zlata priča kako je njena baka, po kojoj nosi ime, ceo svoj dugi vek provela na planini na nadmorskoj visini od 1.300 metara.

“Od najranijeg detinjstva nosi maramu koja je zavezana ispod brade. Nikada nije suncu izlagala ništa osim lica i šaka. Zato, kad sam prvi put videla njen vrat i dekolte, odmah smo izašle na dnevno svetlo i uslikala sam je.”

Baki je objasnila da joj slike trebaju za pacijente i studente.

„Njoj to nije smetalo, naprotiv, pomagala mi je i pomerala se ka svetlosti da se što bolje vidi”, priča naša sagovornica.

Onda je Zlata pogledala svoje lice, vrat i dekolte i shvatila da je sasvim drukčije nego kod bake.

“Već imam bore i na stotine mladeža i pegica nastalih kao posledica izlaganja suncu bez zašitnog faktora, nebrojeno puta preplanulog tena uz pomoć ulja i sredstava za brže tamnjenje kože, sunčanju u periodu od 10 do 17 sati (jer… brže se tamni), odlascima u solarijum.”

Međutim, radeći na Klinici za plastičnu hirurgiju Zlata se osvestila i prestala to sve da radi jer je svakodnevno svedok novootkrivenim melanomima kod mladih ljudi (posebno mladih žena).

“Većina njih navodi u anamnezi da je koristila i solarijum u prošlosti i da su se preterano izlagali suncu bez bilo kakve UV zaštite. A to izlaganje ima dve opasne posledice. Prvo, starenje kože (fotoaging) pod uticajem izlaganja suncu i solarijumu – manji je problem. To se prilično lako ublaži PRP tretmanima, dubokom biorevitalizacijom, skin busterima, neuromodulatorima. Ali veliki problem, ponekad po život opasan, jeste uticaj UV zračenja u fotokarcinogenezi, tj. nastanku zloćudnih promena na koži. A one kod mladih ljudi imaju znatno lošiju prognozu“, upozorava doktorka.

Zlata Popović Čkonjović priča i kako je kroz studiranje najviše volela da uči iz realnih primera, pa se trudi i da svojim studentima pokaže što više praktičnog dela hirurgije.

„Smatram da je to korisnije i ima više značaja od sati i sati usmenog predavanja. A kad sam prvi put na Instagram postavila sliku samo vrata moje bake, napravila sam mali kviz – postavila sam pitanje da na osnovu fotografije vrata pogode koliko godina ima ženska osoba na slici.“

Zlata kaže da je među brojnim odgovorima najviše bilo onih da osoba sa slike ima između 45 i 65 godina.

„Bilo je čak i onih koji su pisali 29, a samo jedna devojka je odgovorila 85. Tek kada sam postavila tačan odgovor uz kratak tekst o štetnosti UV zračenja, taj post je podeljen i pregledan više desetina hiljada puta. Dobila sam na stotine komentara zahvalnosti jer ljudi tek sada shvataju koliko su sunce i solarijum štetni.“

Doktorka Zlata kaže da nam je sunce, naravno, važno jer uz njegovu pomoć proizvodimo vitamin D, korisno nam je u terapiji mnogih stanja i bolesti.

„Ipak, moramo ga konzumirati oprezno, uz jasne smernice – izbegavati izlaganje suncu između 10 i 17 časova, koristiti kreme sa zaštitnim faktorima (UVA, UVB), naočare sa UV zaštitom, šešire, marame, duge rukave… I ne zaboravite da ste UV zračenju izloženi i dok se vozite u autu, dok sedite pored prozora, pa i onda kad je oblačno vreme“, zaključuje dr Zlata.

Ona veruje da je njena dužnost kao lekara da utiče na što više ljudi da vode računa o navikama koje su štetne za njih, a moguće ih je promeniti.

„Ako ovim fotografijama spasimo jedan život, smatram da je moja misija uspešna.“

