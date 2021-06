ZOVU JE NAJGOROM MAJKOM NA SVETU ZBOG NEOBIČNE METODE: Ima 3 dece, ali u kući nema NAPETOSTI i plač se ne čuje!

U moru "savršenih" mama sa društvenih nređa, pogotovo Instagrama izdvaja se ova mama.

Ona kaže da joj je život sa troje dece kao pesma, sa njima nema nikakvih problema i to sve zbog jedne tajne u svom pristupu.

Amanda Melrouz (41) je mama troje dece koja na Instagramu vodi posećen profil o svom porodičnom životu. Amandi mnogi kažu da je lenja i loša mama, a ona kaže da je samo opušten roditelj i da baš zbog toga nema nikakav problem sa decom.

Ova domaćica iz Konektikata kaže da nema problem sa tim da prizna da je lenja.

- Tako je, lenja sam i zbog toga sam dosta toga prepustila svojoj najstarijoj ćerki koja ima šest i po godina. Smatram da je u dobu kada bez problema može da samoj sebi spremi jednostavan obrok i da meni pomogne pri čišćenju i kuvanju. Mnogi mi to zameraju. Lenjo roditeljstvo nije loša stvar jeri time učite decu odgovornosti. Priznaću, dosta stvari sam prebacila na svoju ćerku Pejton jer mene mrzi da ih radim, ali na duge staze to je dobro i za nju. Mi smo porodica, tim. To znači da svako treba da odradi svoj deo, a ne da sve radi mama - kaže Amanda.

- Pejton mi dosta pomaže po kući, ali za to ne dobija nikakvu nagradu niti pohvalu. Smatram to pogrešnim. Ona je član ove porodice i nema potrebe da je nagrađujem što učestvuje u porodičnim poslovima. Ko mene nagrađuje za domaće poslove? - kaže Amanda.

Još jedna stvar koja Amandi, kako kaže, pomaže je to što nema nikakvog rasporeda za decu.

- Deca nemaju vreme kada spavaju ili jedu. To rade kad im se radi. Tako nema vriske i cike. Ako im se noću ne spava, ja ne ustajem da ih uspavljujem. Na kraju se sami uspavaju. I meni je neophodan san. Ako su baš nemirni noću, prebacim ih kod sebe u krevet, ali to se retko dešava - kaže Amanda.

Uz to, Amanda kaže da decu ne odvikava od pelena niti ih uči da idu na nošu.

- To rade sami i to mnogo olakšava. Kad požele, naučiće. Pejton je sa tri godine počela da uči da ide na nošu. Tako nema maltretiranja, nema svađanja, plača, frustracije. Kad budu spremni, sve će doći na svoje - kaže Amanda.

I to opet nije sve. Pejton je propustila polazak u školu jer je Amanda rešila da je školuje kod kuće u procesu, kako ga zove, "odškolovanje".

- Želim da je školujem kod kuće jer tako neće biti primorana da radi stvari koje ne želi. Istini za volju, ne želim ni da se ja stresiram oko toga da je pratim i vozim do škole, da radim sa njom domaće, da idem na roditeljske sastanke... - priznaje Amanda.

I na kraju, Amanda kaže da njena deca ne znaju za "ne" i da joj to štedi mnogo napora.

- Kada deci ukinete sva pravila, ona postaju opuštenija. Nema više tenzije, nema tantruma. Probajte i uverite se i sami - uverava ona.

Amanda je na Tik Toku nedavno okačila i snimak svojih blizanaca koji je izazvao more negativnih komentara jer je jedna beba ujela drugu, a Amanda je sve to snimala i nije uskočila da razreši situaciju. Ona međutim kaže da je njena metoda da deca rešavaju sukobe između sebe.

