ŠTA JE HIBERNACIJSKA DIJETA?! Kilogrami odlaze preko NOĆI, a ključno je da pred spavanje uzmete OVO!

Hibernacijska dijeta garantuje da do vitke linije može da se dođe preko noći.

Dakle, tokom noći, tačnije tokom sna, možete sagoreti puno kalorija i to isključivo iz telesnih masnoća. To je obećanje Hibernacijske dijete.

Pristup gubljenju težine na ovaj način nastao je proučavanjem životinja koje zimi spavaju. Verovatno vam je prva asocijacija: medved i njegov zimski san.

Tokom Hibernacijske dijete nema teške hrane, nema proteina – već laka hrana. Tokom ove dijete gubiće se masne naslage bez gubitka mišićne mase.

Zvanični tvorci su Majk i Stjuart Mekines, oboje u zdravstvenim vodama. Autori su pre svega posmatrali sportiste i pratili procese koji se dešavaju u jetri, naročito šta se dešava sa brzim gorivom koje je tamo akumulirano. Došli su do saznanja da stanje jetre određuje stanje organizma i da se izborom hrane i vremena njenog unošenja može značajno uticati na veliki broj procesa u organizmu. Ovo vas možda asocira na hrono dijetu.

"Hibernacijska dijeta deluje tako da "regrutuje" prirodni mehanizam organizma koji kontroliše telesnu težinu. Ne morate da se borite protiv svog tela na svakom koraku kako biste došli do zdrave težine", objasnio je Mekines.

Ključno pravilo je vrlo prosto - pre spavanja treba da unosite jednu do dve kašike meda, bilo ravno iz tegle, bilo u nekom toplom napitiku.

Suština je u tome da se mehanizmi koji utiču na obnavljanje tela pokrenu tokom noći, te da ubrzaju metabolički proces i sagorevanje masnoća, ali i da ublaže delovanje hormona stresa i na taj način nam pomognu da se bolje odmorimo.

A kako da znate da ste baš vi kandidat za Hibernacijsku dijetu? Odgovorite na sledeća pitanja:

Da li se redovno budite tokom noći?

Da li se znojite noću?

Muči li vas refluks tokom noći?

Da li se budite li se usred noći jer morate do toaleta?

Da li vam je muka rano ujutru?

Budite li se iscrpljeni?

Da li vam je ujutro grlo suvo?

Imate li grčeve tokom noći?

Osećate li slabost rano ujutro?

Ako je odgovor na dva ili više ovih pitanja "DA", sasvim je moguće da jetru niste snadbeli za njen pravilan rad tokom noći. Umesto da sagoreva masnoći i obnavlja mišiće, vaše telo je proizvelo veliki talas hormona stresa dok ste spavali.

Naravno, konzumacija meda uveče je ključna, ali ne i dovoljna za rezultate. Neophodno je da se okrenete zdravoj i kontrolisanoj ishrani, odnosno da izbacite brzu i procesuiranu hranu, te alkohol, a da uvrstite više voća i povrća, zdravih masnoća, proteina...

Uz sve to, preporučuje se i dva do tri treninga snage nedeljno. Trening snage najćešće se radi u teretani, ali možete ga raditi i kod kuće uz vežbe kao što su čučanj, most, sklekovi.

