SMIŠLJEN JE JEDNOSTAVAN TEST KOJI OTKRIVA KADA TREBA RASKINUTI: Veza je došla do kraja ako uradite OVO, a treba vam 2 SEKUNDE!

Stručnjak za veze Jana Hoking osmislila je jednostavan test od dve sekunde koji pomaže da utvrdite da li treba da se venčate sa svojim partnerom ili treba da prekinete odnos.

"Obično radim ovaj test nakon nekoliko sastanaka, recimo tri meseca od početka veze. Dobro pogledam muškarca sa kojim sam u vezi i u glavi zamislim scenu da hodam do oltara", započela je Jana.

Objasnila je kad treba okončati ljubavnu vezu.

"U mislima, kad bih stigla do oltara i pogledala osobu koja me čeka, da li bih se razveselila i bila iskreno uzbuđena što ga vidim? Da li bih li pomislila da imam toliko sreće što se udajem za njega? Ili bih samo pomislila da on izgleda kao dobra osoba i da bih mogla imati pristojan život sa njim", dodala je.

Jana je objasnila ako se dogodi prva opcija, da budete uistinu srećni zbog osobe koju vidite kraj oltara, trebali biste da ostanete sa njom. Međutim, ako naginjete drugoj opciji najbolje je okončati vezu.

"Druga opcija ne nudi izvanrednu ljubav već sigurnu ljubav", zaključila je.

