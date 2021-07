OTKRIJTE KO JE SAVRŠEN LJUBAVNIK UZ POMOĆ KRVNE GRUPE: Jedni mogu da vode LJUBAV satima, a drugi potpuno ZAKAŽU!

Birajte muškarca prema krvoj grupi, a jednu posebno izbegavajte.

Muškarci sa nultom krnom grupom su najbolji ljubavnici i u stanju su da vode ljubav satima.

foto: Profimedia

Nulta krvna grupa

Muškarci sa nultom krvnom grupom su velikodušni partneri u krevetu, zadovoljstvo druge strane im je veoma važno, pa će ponekad sebe toga lišiti samo da bi lepša polovina uživala još više.

Krvne grupe A i B

Jači pol sa krvnim grupama A, B i AB češće “zakaže u krevetu”, dok su oni sa nultom grupom pravi srećnici jer kod njih postoji najmanja verovatnoća da ostave ženu razočaranu posle seksa, pokazalo je istraživanje stručnjaka sa Univerziteta Ordu u Turskoj.

Naime, 42 odsto ispitanika sa krvnom grupom A priznalo je da je imalo problema u seksu, a samo 16 procenata onih s nultom grupom se na to žalilo.Naučnicima nije jasno na koji način krvna grupa može uticati na potenciju.

Najstarija krvna grupa na svetu

Inače, nulta krvna grupa je najčešća među ljudskom populacijom, ali i najstarija, smatraju istoričari. Ove osobe se odlično snalaze u situacijama u kojima su potrebni logičko razmišljanje i zaključivanje, ali su i najambiciozniji.

Ljudi s nultom krvnom grupom su optimistični, odgovorni i savesni, a najslabije tačke su im stres i dosada. To ih ubija u pojam i ponekad dovodi do destruktivnog ponašanja. Adrenalin je ono zbog čega se osećaju živima - što su aktivniji, to su puniji pozitivne energije.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Magazin Novosti)

