POTROŠILA 40.000 € NA OPERACIJE JER JE BILA RUŽNA: Sama je već 7 godina i tvrdi da se muškarci plaše da joj priđu jer je PRELEPA!

Vršnjačko nasilje i maltretiranje ostavlja duboke tragove na psihu. Sve te ružne reči, psovke i ponižavanja su ostavile dubok trag na Selin Sentino (26).

Zvali su je dečakom i ''daskom'' jer nije imala grudi, a često su joj govorili i da je ružna. Ona je uspela da prevažiđe sva malteriranja i ružne reči i uzdigne se iznad svega.

Rešila je da štedi za plastične operacije i da potpuno promeni sebe. Ona je od 2013. godine uvećala grudi nekoliko puta, sredila je nos, bradu i ubacila filere u usne i bradu i sve je platila preko 38.000 funti (oko 40.000 evra).

Selin je sada na svom telu i atraktivnom izgledu izgradila čitavu karijeru i zarađuje pravo bogatstvo - priznala je da je na samo jednoj golišavoj fotografiji zaradila više od 120 hiljada funti.

Kaže da je već sedam godina sama i da ima problema da pronađe dečka. Selin veruje da su muškarci isuviše nervozni i uplašeni da bi joj se udvarali.

"Kad izađem sa prijateljima i momci me proždiru pogledom, ali kada im se osmehnem i dam signal da priđu - nikada to ne urade. Ponekad, ako smo u noćnom klubu u kom se puno pije, pozdrave me i proćaskaju, ali su uglavnom su previše pijani i počnu da me uznemiravaju", priča ona.

Selin kaže da i kada neko smogne snage da joj priđe, bude prilično nervozan prilikom prvog sastanka.

U početku uvek budu stidljivi i nesnađeni. Slatko mi je kada su tako nervozni u početku, ali kad jednom počnemo da pričamo i vide da sam prijatna, malo se opuste. Momci uvek kažu da imam jaku auru i da mogu da osete moje prisustvo u prostoriji i kada uđem u istu", dodaje.

Atraktivna Švajcarkinja kaže da nema poseban tip muškarca: "Trebalo bi da budu visoko, odnosno bar viši od mene, a volim i kad su duhoviti i mogu da me nasmeju. Ali što se tiče kose ili lica, ne smeta mi, mislim da je ličnost mnogo važnija od izgleda".

Inače, ova dama je u više navrata pričala u javnosti da je kao mlađa bila žrtva vršnjačkog maltretiranja zbog izgleda. Kaže da je sada situacija sasvim drugačija - mnogi od tih drugova koji su je ismejavala sada žele da budu sa njom, a čak i plaćaju kako bi videli sadržaj koji objavljuje na OnlyFans platformi.

"Nekoliko ljudi koji su me maltretirali ranije pokušalo je da stupi u kontakt sa mnom, ali nisam odgovorila. Bila sam nezadovoljna sobom u mladosti, osećala sam se ružno i kao da sam zarobljena u svom telu. Naporno sam radila kao frizer, štedela novac i uložila u povećanje grudi. Do sada sam ih tri puta povećala, a svakih nekoliko meseci stavljam hijaluron u celo lice", kaže Selin.

"Nakon godina i godina maltretiranja konačno sam zadovoljna sobom i svojim izgledom, imam pubo prijatelja i divnu porodicu, ali bih volela da sve to podelim sa dečkom", zaključila je.

