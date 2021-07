KORISNI GEDŽETI ZA CELU PORODICU: Dobra zabava, sigurnost i zaštita na jednom mestu po super cenama!

Leto je pravo vreme za uživanja i putovanja! Neko voli da ode sa celom porodicom na mesto gde će moći da šeta i uživa u prirodi i miru, ili tamo gde ima puno turista i različitog sadržaja za svakog člana porodice. Gde god da se odlučite da provedete slobodne dane i odmor, na kraća ili duža putovanja, ovi gedžeti će vam sigurno biti korisni gde god da krenete!

AntiMosquito - narukvica protiv komaraca ima posebnu kapsulu sa uljima citronele, čajevca, lavande, eukaliptusa, pelina, limuna i esencijalna ulja kamilice i peperminta. To su mirisi koji prirodno odbijaju insekte. Miris polako isparava i tako vas štiti od uboda. Ulje iz ampule se oslobađa u dodiru sa kožom i, s obzirom na to da narukvica sadrži isključivo prirodne sastojke, mogu je koristiti deca, trudnice, dojilje i starija lica. Ako želite da zaštite i one najmlađe, u ponudi je i bedž protiv komaraca za bebe.

foto: Promo

Način upotrebe:

Narukvicu izvući iz zaštitne vrećice za zippom i staviti na zglob ruke ili noge. Nakon korišćenja narukvicu vratiti u vrećicu sa zippom kako bi vam duže trajala.

Dostupna je u crnoj, crvenoj, plavoj i zelenoj boji i sada je na ekstra sniženju!

Klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, možete naručiti narukvicu u željenoj boji po ceni od samo 249 rsd! Takođe možete naručiti i SET od 3 narukvice, po promo ceni od 599 rsd.

Bedž protiv komaraca se koristi isto kao i narukvica, a možete ga poručiti OVDE po ceni od samo 199 rsd, ili SET od 3 bedža po ceni od 499 rsd. Efekat traje do 3 meseca, a ukoliko se drži u zipp kesici i do godinu dana.

Količine su ograničene!

foto: Promo

Ukoliko volite gedžete, sitne stvari koje olakšavaju svakodnevnicu, ovo će vas oduševiti.

Hit proizvod koji će vaš ljubimac obožavati – LETEĆI BACAČ HRANE!

foto: Promo

Ubacite hranu za pse u transparentni deo i krenite sa svojim ljubimcem u uzbudljivu avanturu. Pomoću

ove igračke vaš ljubimac će biti animiran satima i njegovi obroci prerašće u pravu zabavu. Najbolja igračka za trening!

Dostupan je u crvenoj i plavoj boji, a možete ga poručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po sniženoj ceni od 990 rsd.

Organizer za ključeve – svi ključevi na jednom mestu, uz minimalno zauzimanje prostora

foto: Promo

Podesiv je, tako da njegova veličina zavisi od toga koliko ključeva stavite, a maksimalni kapacitet je čak 6 ključeva standardne veličine.

Bez zveckanja, bez rupa u džepovima, bez grebanja telefona.

Klikom OVDE naručite organizer za ključeve ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po sniženoj ceni od samo 199 rsd.

Sigurnosni auto pojas za pse i mačke

foto: Promo

Sigurnosni auto pojas za pse i mačke je hit proizvod. Pouzdan i udoban, ima podesiv kaiš koji odgovara najvećem broju ljubimaca.

Jednostavno ga zakačite sa jedne strane za ogrlicu svog ljubimca, a sa druge strane u sigurnosnu kočnicu za pojas u automobilu. Pojas će omogućiti da vam ljubimac ne smeta tokom vožnje, a on će biti bezbedniji i sigurniji.

Sigurnosni pojas za ljubimce naručite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0520 svakog radnog dana, po sniženoj ceni od samo 290 rsd.

* Količine su ograničene! Klikom OVDE pogledajte celokupan asortiman proizvoda koji će svakodnevnicu učiniti lakšom i zabavnijom.

