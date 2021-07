MOJE VELIKE GRUDI MI UNIŠTAVAJU ŽIVOT, NOSIM VELIČINU 90: Očajnički mi treba smanjenje, ali operacija je skoro 1.000.000 dinara!

Majka dvoje dece je očajnički želela da smanji grudi, ali zahvat koji košta 6.500 funti (oko 900.000 dinara) zdravstveno osiguranje joj nije htelo da pokrije i budući da nema novca za to, pronašla je drugo rešenje.

Keli Mišo, 26-godišnjakinja iz Harogejta u Jorkširu, izgubila je čak 13 kilograma pa je prema savetima lekara redovno vežbala. Međutim, to joj nije pomoglo sa problemom koji je sve više uticao na njen život.

Zbog jako velikih grudi, korpe veličine H, Keli je imala probleme sa kičmom i akutne bolove u leđima, zbog kojih je već potrošila hiljade dinara na medicinske grudnjake sa dodatnom potporom. Ali, to nije pomoglo.

Zbog gubitka kilograma stvorio se višak kože koji joj je stvarao dodatnu nelagodu i bol, a njeni zahtevi za operacijom više su puta odbijeni. Keli se osećala usamljeno i napušteno u svojoj borbi za normalni život.

Iako se borila za taj zahvat, pisala molbe i zahteve, na zdravstvenom je drugi put odbijena 2019. godine pa joj je lekar opšte prakse savetovao da zahvat obavi privatno. Problem je bio u tome što je sam zahtjev jako skup - košta čak 900.000 dinara.

Uz trošak samog zahvata, košta i postoperativna nega, a ukupni troškovi, po njenoj računici bi se popeli na vrtoglavih 10.000 funti (1.400.000 dinara).

Umesto da očajava, Keli je odlučila da pokrenr GoFundMe kampanju u kojoj je cilj bio da skupi potrebnih 10.000 funti.

- Nisam očekivala uspeh kampanje, ali već nakon par dana sam imala više od sto donacija. Bila sam šokirana. Za mesec dana sam postigla cilj. Bila sam oduševljena - ispričala je.

- Taman kad sam skupila dovoljno novca javio mi se jedan kozmetički hirurg koji je čuo za mene i moju priču i ponudio mi je besplatnu operaciju u svojoj klinici. Bila sam oduševljena - prepričala je Keli.

Nakon toga, Keli je odlučila da pokloni skupljeni novac dobrotvornom društvu za rak dojke.

- U početku sam sve to napravila misleći kako mi treba pomoć, a sad nakon svega, želim da novac koji sam skupila na GoFundMe stranici pomogne drugima - rekla je za britanski portal.

- Pre pokretanja kampanje nisam bila svesna koliko žena se bori sa bolovima uzrokovanim velikim grudima. Mislila sam da je to redak problem, ali od pokretanja kampanje mi je puno prijateljica reklo da i one imaju taj problem i da bi i one želele tu operaciju - objasnila je.

- Ljudi uopše nisu svesni koliki je to problem i koliko žena se sa njim bori - zaključuje.

