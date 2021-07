ŽENA MI JE REKLA DA SAM GROZAN I DA MALTRETIRAM ĆERKU: Supruga preti da će poslati dete daleko od mene ako se ne SMIRIM! (ANKETA)

Redit je postao društvena mreža na kojoj se mogu pročitati razne zanimljive stvari i videti neke veoma neobične fotografije. Tu ljudi dele svoja iskustva, prijatna i neprijatna, upozoravaju na opasnosti ili se jednostavno šale.

Međutim, ima i ozbiljnih objava gde ljudi traže savet, a post jednog oca je izazvao dosta pažnje.

foto: Profimedia

- Imam 34 godine i otac sam jednoj devojčici od 12 godina, ime joj je Suzana i divna je devojčica. Kada sam upoznao njenu mamu, dao sam sve od sebe da joj budem najbolji mogući otac jer njen biološki otac je nestao i ne želi ništa sa njom. I zvanično sam je usvojio dana kada smo se njena majka i ja venčali jer sam želeo da i zvanično potvrdim da je volim kao svoju ćerku i da ću uvek biti tu za nju.

Ona je inače prilično aktivno dete, ali od početka pandemije se dosta ulenjila i po ceo dan leži na kauču i igra igrice. Posledica toga je da je vrlo brzo nabacila veliki broj kilograma. Pričao sam sa ženom o tome, ali ona kaže da smatra da je sve to u redu i da je na raspustu i da treba da se malo opusti, pa ako joj zadovoljstvo pričinjavaju izležavanje i brza hrana, neka tako bude. Razumem i svoju ženu, ali ne želim da devojčica navikne na takav život, pa sam uveo jednu "tata-ćerka" aktivnost koja se sastoji u šetnji koja traje oko pola sata. Dok šetamo, razgovramo i delimo planove.

Kako je vreme odmicalo, plan mi je bio da te šetnje pretvaram u brzi hod, pa u džogiranje. Nije joj to bilo pravo u početku, ali sada već sa lakoćom može da drži tempo. Mislim da je to fantastično jer istovremeno malo vežba, a takođe i razgovaramo i provodimo vreme zajedno.

foto: Profimedia

Međutim, moja žena nije zadovoljna. Kaže mi da je ponižavam tim aktivnostima, da je "fet šejmujem" i da je teram da vežba iako je samo devojčica i da je "posao" dece da se raspustom izležavaju i jedu nezdravu hranu. Zato redovno govori Suzani da ne mora da ide na trčanje sa mnom i kupuje joj slatkiše i nezdrave stvari. Govori joj da je "u redu da bude samo dete". Moja žena kaže da ja detetu naturam svoje viđenje života i svoje navike i preti da će devojčicu poslati kod bake i deke na raspust, dok ja samo pokušavam da joj pomognem.

Bitno mi je i da napomenem da je ja ne uslovljavam i ne teram da trči sa mnom niti sam joj ikada prigovorio zbog kilaže, za šta me optužuje žena. Prosto je svakog dana pitam da li želi da prošetamo. Ona sad već ima bolju kondiciju od mene, a u danima kada joj se ne trči to mi jednostavno kaže i ja je ne teram da idemo. Nikada joj nisam rekao da se ugojila, niti komentarisao njenu ishranu jer ima svega 12 godina i ne želim da je opterećujem time. To nije ni bitno - poenta je da je pre pandemije imala aktivniji život, sada ga nema i želeo sam da to nadoknadi. Da li sam za zaista "gad", kako kaže moja žena ili ipak ona preteruje?

Dosta korisnika Redita stalo je na stranu majke, ali bilo je i onih koji su bili na očevoj strani i opravdavali njegov postupak.

- Radiš nešto dobro za nju i to je jako lepo od tebe. Ne razumem majku koja je tera da gleda televiziju i jede... Potpuno nezdravo - kaže jedan Reditor, a drugi zaključuju da je majka možda ljubomorna.

Šta vi mislite?

(Kurir.rs/A.M.)

