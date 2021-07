9 SAVETA ZA SREĆAN I DUGOVEČAN BRAK! Važno je da naučite da se ZDRAVO svađate, a evo šta nikako ne treba da RADITE!

Razmirice, rasprave pa čak i konstruktivne svađe su normalne pojave u braku i zajednicama, a ukoliko vidite da je vaš partner pod pritiskom, pružite mu utehu i izbegnite svađe.

Srećan brak se ne dešava sam od sebe, a kako biste uspeli da izbegnete uobičajene zamke, stručnjaci, iskusni bračni parovi i tek venčani, podelili su 9 saveta za učvršćivanje doživotne veze.

1. Napravite "bračni balon"

- Bračni balon je sigurnosni sistem vaše veze. Zamislite ga kao čauru satkanu od vrednosti i obećanja koje par deli, a koja štiti vezu od spoljnih uticaja - kaže bračni savetnik Stan Tatkin.

Tu čauru gradite i osnažujete rečenicama poput: "Naša veza mi je važnija od potrebe da budem u pravu" i "Ti ćeš biti prva koja će čuti bitne informacije".

- Kako bi napravili sopstveni "bračni balon" zajedno napišite koji su vam ciljevi, vrednosti, želje i slično. Tako ćete videti gde ste usklađeni i oko kojih pitanja se ne slažete. U trenutku krize, uvek možete da se vratite toj listi i da stavite stvari u novu perspektivu - kaže savetnik Sajmon Režo.

foto: Profimedia

2. Naučite zdravo da se svađate

Gunđanje, svađanje, čak i lupanje vratima normalno je ponašanje u vezi jer niko nije savršen i emocije ponekad budu jače od razuma.

- Trebalo bi da istražite situacije u kojima su oba partnera na dobitku. Ako vidite da je partner ljut, uplašen ili pod velikim stresom, trebalo bi da pružite ruku pomirenja pre nego što svađa eskalira u bes. Dobra ideja je da se dogovorite o sigurnosnoj reči, koja će označi kada je vreme za predah, a dobro je da ta reč bude nešto smešno ili neka vaša interna šala - rekao je bračni savetnik Stan Tatkin.

3. Posećujte bioskope i gledajte filmove

Stručnjaci su dokazali da je zajedničko gledanje filmova kod kuće ili u bioskopu veoma efikasno jer omogućava parovima da lakše razgovaraju o svom odnosu, tako što prvo komentarišu odnose između glumaca u filmovima.

4. Održavajte kontakt očima

Setite se kako ste na početku stalno tražili pogled svog partnera i niste mogli da dočekate moment kada će vam se pogledi sresti. Novija studija pokazuje da kontakt pogledom dovodi do neke vrste delimičnog stapanja vlastitog bića s bićem druge osobe.

- Kontakt očima ima sposobnost da ponovno rasplamsa vašu ljubav. Naučite da ponovo gledate jedno u drugo i vežbajte to svaki dan, tako da vam postane navika - savetuje Tatkin.

foto: Profimedia

5. Ljubite se svaki dan

Poljupci su sastavni deo ljubavne veze, ali imaju mnogo veću ulogu nego što mislite. Naime, istraživanja su pokazala da kada se ljubite sa partnerom, u mozgu dolazi do razmene informacija kojih mi niste ni svesni.

- Ljubite se svako jutro i svako veče, barem 12 sekundi - savetuje terapeutkinja za ljubavne odnose dr Ava Kadvel.

Mozak analizira način na koji se ljubimo i na osnovu toga (nesvesno) donosi odluke koje mogu da odluče o sudbini veze.

6. Radite stvari zajedno

Ponekad, kada samo želite da budete sa partnerom, nije lako pronaći aktivnost koja ne zahteva novac ili pomoć tehnologije. Kada želite da se dobro zabavite, kao u dobra stara vremena, dovoljno je da uradite nekoliko stvari koje ste voleli da radite na početku vezu i na taj način probudite uspomene.

- Neki od najljepših trenutaka u vezi dolaze iz jednostavnih zadovoljstava kao što je zajedničko kuvanje, vežbanje, učenja novih veština i slično - tvrdi dr Ema Sepala.

7. Radite stvari sami

Radite sve stvari koje ste radili kada niste bili u vezi, ne tako često kao pre, ali s vremena na vreme. Ne zovite partnera da sve radi s vama. Vreme koje provodite sami ključno je zbog toga što tada možete da ramišljate o sebi i stvarima koje želite u životu.

8. Razgovarajte o svojim "bubicama"

Mnoge veze propadnu zbog nedostatka komunikacije. Razgovaraju o uobičajenim stvarima, a pod tepih guraju one krupnije i svakako važnije. Komunikacija je od ključne važnosti za svaku vezu.

- Posle jedne svađe zbog paste za zube, seli smo na doručak i napravili spisak svih stvari koje nas živciraju kod onog drugog. Taj razgovor pomogao nam je da shvatimo da više ne živimo sami nego da smo tim i sve nam je odjednom postalo puno lakše - rekli su Sem i Keli, ljubavni par iz Njujorka.

Uvek otvoreno razgovarajte sa svojim partnerom. Čak ako to znači da će doći do rasprave, ne držite sve u sebi, već delite sa njim. Videćete kako ćete zajedno mnogo lakše i brže doći do rešenja.

9. Budite ljubazni

Ljubaznost znači da budete prijateljski raspoloženi, velikodušni i da imate poštovanje prema svom partneru kao što to radite kada su u pitanju prijatelji. Dokazano da takvo ponašanje izaziva pozitivnu reakciju osobe kojoj je upućeno, a kako se dobro dobrim vraća - možete i sa druge strane očekivati slično ponašanje i na ovaj način držati vaš odnos kvalitetnim.

- Ne uzimajte stvari koje vaš partner radi u vezi zdravo za gotovo, recite "hvala", "volim te" i slično - napominje Sepala.

foto: Profimedia

Kurir.rs/I.B/Telegraf

Bonus video:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 18.07.2021.