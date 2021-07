PLASTIČNI HIRURG POZVAO JE VERONIKU NA SASTANAK I PREDLOŽIO OPERACIJE: Podigao joj zadnjicu, uradio liposukciju a onda zaprosio

Kada je Veronika nakon porođaja rešila da se konsultuje sa estetskim hirurgom zbog vaginoplastike na koju je nameravala da ide, nije ni slutila da će dobiti mnogo više od toga. Dejvid Metlok, plastični hirurg, predložio joj je da zapravo uradi "Čudesna žena transformaciju", što podrazumeva niz plastičnih operacija.

Između ostalog, Veroniki je predložio brazilsko podizanje zadnjice, vaginoplastiku i labioplastiku, liposukciju brade, ruku i nogu, kao i botoks.

Veronika je i pre Davida imala zahvate - tri puta je korigovala grudi, ali ovako daleko nije planirala da ide. Ipak, odlučila je da kaže "da".

- Prihvatila sam sve to mi je predložio, pa na kraju i brak. Zaprosio me je na prvom sastanku, a ja sam prava hodajuća reklama za njegovu ordinaciju - ponosna je Veronika.

Dejvid ne eksperimentiše samo na ženi već i na sebi - ubrizgao je sebi implante u bicepse, tricepse, listove i pločice.

Na pitanja novinara da li je sigurna u to da je suprug voli, ako ju je već celu transformisao, odgovara ovako:

- Znam da me voli jer kada sam ušla u njegovu ordinaciju imala sam desetak kilograma više, a on je rekao da je to bila ljubav na prvi pogled.