NAZVAO JE DEBELIM KITOM I SLOMIO JOJ SRCE: Devojka se osvetila na najbolji mogući NAČIN, svi joj aplaudiraju! (VIDEO, FOTO)

Devojka po imenu Izobel Mori (18) iz Stafordšira imala je najviše kilograma u januaru 2020. godine.

U martu 2020. krenula je na dijetu povremenog posta 5:2 i od tada smršala čak četiri konfekcijska broja, piše Daily Mail.

Tvrdi da joj je gubitak kilograma "promenio život" zbog samopouzdanja, a čak je i prvi put nakon dugo vremena obukla bikini. Jedno od njenih najboljih postignuća bilo je kada je odbila bivšu simpatiju koji joj je u detinjstvu rekao da je debela. Režim koji ona praktikuje naziva se dijeta 5:2 jer se pet dana u nedelji jede uobičajeno, dok se druga dva dana ograničava broj kalorija na 500-600 dnevno.

Izobel je rekla da se od 11. godine osećala grozno zbog težine i da je mrzela svoje telo. Tvrdi da su joj slike "glamuroznih" tela devojaka na društvenim mrežama prouzrokovale loš odnos koji je imala sa svojim telom.

- Sećam se da sam jednom dečaku rekla da mi se sviđa kada sam imala 11 godina, dok mi je on preko učionice viknuo: "Čuti, kitu". To me slomilo i pogoršalo moju nesigurnost - ispričala je Izobel.

Izobel tvrdi da se osećala moćno kada ga je odbila i da joj je njegovo javljanje podiglo samopouzdanje.

- Smešno je što me sada želi, mislim da bi mlađa "ja" bila jako ponosna na mene - rekla je.

Nakon uvredljivog komentara, Izobel je rekla da je uložila više truda u svoj izgled u školi - čak je krenula i da se šminka.

- Drugari iz razreda su mi se smejali jer sam bila razredni klovn, i ja sam se smejala, ali očito iznutra ne. Na slikama iz mladosti sam se smejala i zabavljala i tada me nije bilo briga za težinu. Ali kada sam postala malo starija, to je bilo jedino o čemu sam razmišljala. Nisam bila zadovoljna sobom i težina me stvarno sputavala. Sećam se kako sam uvlačila trbuh i prestala bih da dišem da ljudi ne bi pomislili da sam debela, iako u to vreme nisam bila - ispričala je.

Nakon što je godinama bila nezadovoljna svojom figurom, Izobel je odlučila krenuti u akciju i započeti s povremenim postom. Oduševljena Isobel rekla je da je rezultate videla gotovo odmah.

- Definitivno bih rekla da su društvene mreže imala mnogo veze sa onim kako sam se osećala. Čak niko od mojih bližnjih nije smatrao da imam problema s težinom, ali ja sam se tako osećala. Oduvek sam bila zabrinuta zbog svoje težine. Sada kada se osvrnem na te slike shvatim da i nisam bila toliko debela koliko sam mislila. To mi je sve bilo samo u glavi, što je jedna od najgorih bitaka - zaključila je Izobel.

