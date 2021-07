ČUVANJE HRANE: Pogledajte kako da se pravilno skladište namirnice u frižideru!

Kada se vratite iz supermarketa, sigurno neretko veliku količinu namirnica nagomilate u frižider bez reda i poretka u nedostatku mesta. Nije dobro neorganizovano stavljati stvari u frižider iz više razloga:

ako je mnogo namirnica, na neke koje stavite iza ćete možda zaboraviti pa ih nećete iskorirtiti na vreme i moraćete da ih bacite

mogli biste da nagnječite voće i povrće, ali i kutije koje se tako mogu otvoriti, prosuti po frižideru i napraviti totalni haos

ako sastavite određene namirnice, one mogu poprimiti miris jedna od druge, pa i uticati na njihov ukus, što nije dobro ako se, na primer, jagode nađu pored luka i to bez kese

Ali šta da radite kada jednostavno morate svašta da kupite radi pripreme jela koja ste planirali, a frižider, čini se, ne može da primi tu količinu hrane a da sve bude organizovano. O, da, i te kako se možete organizovati zahvaljujući ovom super triku – organizerima za frižidere!

Šta su organizeri za frižidere?

To je sjajna stvarčica koja se stavlja u frižider i za koju se sigurno sada pitate kako će vam nešto dodatno što stavljate u njega ustvari napraviti, a ne zauzeti mesto u frižideru. Jednostavno je: zauzima ionako već neiskorišćini deo frižidera – gornji deo između dve frižiderske police! Jednostavno se okači na postojeću policu i koristi poput fioke!

Ovi organizeri vam omogućuju da napravite za sve dovoljno mesta u frižideru, da se svakoj namirnici zna red i da ništa ne propadne. Super je što ova fiokica može da se podesi na željenu veličinu, ali i to što ima po sebi rupice koje omogućuju dotok vazduha u nju.

One se ne fiksiraju „trajno“ u frižider. One se samo kače i mogu se pomeriti ili izvaditi kad god to poželite.

Genijalno je to što se ne moraju koristiti samo u frižideru, već se mogu zakačiti i za nešto tanje stolove ili staklo kako biste tu čuvali, na primer, heftalicu, hemijske, papiriće itd.

