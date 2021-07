TUKAO JE I ZLOSTAVLJAO TRUDNU! Ruskinja Katarina živi u Srbiji, prošla je PAKAO, o svemu govori OTVORENO i završava 2 fakulteta!

Ruskinja Katarina K. ima 24 godine i živi u Srbiji.

Ona je samohrana majka, a studira na Pravnom i Filozofskom fakultetu. Žrtva je porodičnog nasilja koja se zlostavljača oslobodila i sada iskreno i otvoreno govori o tome, ali i drugim bitnim temama.

Katarina provocira ali ne zbog provoikacije već da bi skrenula pažnju na bitne stvari, a pogađa pravo u metu. Teme o kojima piše su uglavnom one o kojima se ćuti i retko ko ima hrabrosti da o njima priča tako otvoreno.

Katarina na svom Instagram profilu uglavnom govori o stvarima iz sopstvenog iskustva. Dosta je bolnih tema i mnoge se tiču nasilja. Nasilja u porodici, za vreme trudnoće.

Pažnju javnosti je privukla kada je otvoreno progovorila o nasilju koje je trpela, skupila je hrabrost i priznala sve šta joj se dešavalo.

Katarina svedoči da je pretučena u osmom mesecu trudnoće. Nije to bio prvi put, ali te batine bile su toliko strašne da se umešala čak i porodica njenog bivšeg partnera, pa su pozvali policiju.

Katarina otvoreno piše i o događajima koji su prethodili svemu tome.

....25. 1. 2018.

⠀Dobro se sećam datuma jer je tog dana trebalo da otputujemo u Rusiju zauvek. Da, zauvek. Bivši me je ubedio da treba pod hitno da se preselimo u Rusiju kod mojih bake i deke i da se tamo venčamo. Pogađate, nas•lje je već postalo redovno.

Meni se ta ideja UOPŠTE nije dopadala, ali me je on ubeđivao da će tamo biti bolje, da je bolje da se tamo venčamo i da će tamo biti mnogo bolje za naše dete - već smo ga planirali i pokušavali (već sam rekla da će svako “kAko sI prAvILa dEte s nAsiLnikOm” i “LažE kur*A kO bi pRavio dEte da je BiJu” - biti blokiran). Meni se ta ideja nije dopadala i želela sam na sve načine da je izbegnem.

U ovom postu vam će se mnogo toga učiniti nelogičnim, da nešto “ne štima”, sigurno će biti i onih debilnih komentara gledaoca horora “PA ŠTO JEDNOSTAVNO NIJE URADILA TO I TO”. Ali kada si pod konstantnim stresom i u večitom nas•lju i strahu, tvoj mozak funkcioniše jednostavno drugačije.

Pokušala sam da kažem da ne mogu da napustim faks - “ima fakulteta i tamo sredićemo to sve”. Zapravo na fakultet nisam kročila otkako sam se preselila kod njega prvog decembra 2017. Čudo božje kako tu godinu nisam obnovila.

Baki i Deki sam rekla da ćemo MOŽDA doći ako uspem sve da završim na fakultetu (na koji nisam išla već mesec dana i nisam ni planirala da izađem u januaru na ispite)

Želela sam po svaku cenu da ih zaštitim od prizora gde mene, njihovu mezimicu, smisao njihovog života neko bije. To mi je bio najveći strah. Naravno on mi je obećavao da se to nikako neće desiti - jedna je od tih objava u kojima govori o preživljenom nasilju.

Pored toga, otvoreno govori i o majčinstvu:

"Ne, nije “sve vredelo i sav bol nestao kada sam ugledala svog mawog AMĐELA. Kada sam ugledala svoje dete obuzela me je nova panika, strah, UŽAS i neizmerna briga za njega. TO su emocije koje sam osetila nakon porođaja a ne “blaženstvo i sreću i da je sav bol bio vredan”. Jer NIJE bio vredan. On je naštetio mom detetu. Dete odnose, ja osećam da više nemam snage, da sam se istrošila na izgovaranje tih pitanja o svom detetu".

Katarina priča i o majčinstvu veoma otvoreno.

Katarina na svom Instagram profilu govori i opštim temama o ženskom zdravlju, jer je završila i Višu medicinsku školu.

Katarina gaji dete, daje ispite i bori se sa predrasudama i mitovima, a o svemu tome redovno i piše na Instagramu i trudi se da zlostavljača izbaci iz svog života. Kaže da je ponekad umorna i da jedva uspeva da sve drži pod kontrolom, ali ipak uspeva i sa mnogim ženama deli svoja iskustva.

