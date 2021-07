U 24. GODINI DOBILA AKNE ZBOG TABLETA KOJE MNOGE DEVOJKE KORISTE! Podelila svom problem sa svima: Lice me je sve više BOLELO!

Kajri Grin (24) iz Engleske progovorila je o problemu sa kojim se suočila u novembru 2019. godine, kada je prešla na novu kontracepcijsku tabletu, a tokom lokdanua situacija je brzo eksalirala.

U pokušaju da sredi lice, Kajri je prestala da pije kontraceptivne tablete, ali je njeno lice već pretrpelo ozbiljne promene i morala je da se obrati lekaru.

Kako kaže, dermatološkinja je bila šokirana ozbiljnošću problema na njenom licu.

- Mislila sam da će se akne povući, ali nisam bila u pravu. Tokom sledećih nekoliko meseci problem je postajao sve ozbiljniji, a akne sve bolnije - priseća se ova devojka.

Ona tvrdi da do tada nije imala problematično lice, pa je pojava akni prilično uticala na njeno samopouzdanje.

- Bilo je stvarno teško. Nikada nisam mislila da ću imati takve probleme, do tada jedva da sam imala poneku bubuljicu u toku puberteta - ispričala je Kajri.

- Mislila sam da je sve o čemu ljudi razmišljaju kada me vide moje lice. Iako to nije bilo tako, svakako sam bila nesigurna. Nisam mogla da se pogledam u ogledalo. Ipak, fotografisala sam svoje lice, kako bih zabeležila da li stanje na mojoj koži napreduje ili ne - rekla je ona.

Kajri je otišla kod više dermatologa, kao i kod svog lekara opšte parke, i svi su joj rekli da je sintetički hormon u kontracepcijskim pilulama koje je uzimala pre dve godine polako prouzrokovao akne.

"Moj cilj je da se žene edukuju o nuspojavama pilula"

Posle četvoromesečnog lečenja, Kajri je uspela da svoje lice dovede u stanje pre akni. Ova devojka smatra da je veoma važno da se sve žene, a posebno tinejdžerke, edukuju o nuspojavama pre nego što počnu da uzimaju pilule za kontracepciju.

- Pilula je negativno uticala na živote mnogih žena i mislim da je važno objasniti, posebno mladim ženama, koje su moguće nuspojave i šta bi sve mogle da dožive - rekla je ona i dodala da se više nikada neće vratiti ovom tipu kontracepcije.

Problem sa aknama nije rešila zauvek

Njena koža je sada oporavljena, ali se problemi sa aknama i dalje pojavljuju periodično, u toku ovulacije ili menstrualnog ciklusa.

Svoje iskustvo sa aknama i proces lečenja istih, ova devojka dokumentovala je na Instagram profilu. Na ovaj način pomaže i drugima, ali i sama dobija podršku. Ljudi koji imaju iste probleme pomogli su joj da prihvati svoje lice i pomiri se sa tim što se događalo.

- Otkrila sam da se moja sreća ne bazira na stanju moje kože. To je samo jedan sloj, kada je moje lice počelo da zaceljuje, samo me je to ičinilo srećnijom osobom. Tokom mog puta ka ozdravljenju bila sam srećna zbog podrške koju sam dobila na Instagramu i od mojih bližnjih - kazala je Kajri i dodala da je i ona podrška ljudima koji se bore sa istim problemom.

