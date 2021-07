MUŽ JE REKAO DA JE OSTAVIO LJUBAVNICU I JA SAM MU VEROVALA: 5 godina kasnije sam otkrila ŠOKANTNU stvar i ne znam kako ću DALJE!

Jedna žena ima problema u braku pa je rešila da se obrati Didri Sanders, savetnici za seks i veze britanskog portala The Sun jer želi da reši broblem koji ima u braku.

- Kada sam saznala da je moj suprug imao aferu, bila sam potpuno slomljena, ali zajedno smo naporno radili kako bi ponovno obnovili našu vezu. Pet godina kasnije, otkrila sam da ima dete sa svojom ljubavnicom. Da da se oporavim od toga? Imam 41 godinu, a muž ima 43. U braku smo 20 godina i imamo dve ćerke od osam i deset godina. Prvi put sam posumnjala da nešto nije u redu kada je muž počeo drugačije da se ponaša. Počeo je da razgovara na mobilni van kuće i počeo je naprsno da brine o svom fizičkom izgledu -

Kada sam ga upitala da li postoji neka druga, on nije hteo da mi prizna.

Ona je jednog dana otišla do njegovog posla gde ga je uhvatila sa ljubavnicom.

- Kad sam mu rekla šta sam videla i zapretila mu razvodom, prebledeo je. Rasplakao se i izvinio, obećavajući da više nikada neće da uradi tako nešto - napisala je žena.

Onda je odlučila sam mu pruži još jednu priliku i oprosti mu.

- Mislila sam da je tome kraj i stvari su bile bolje nego ikad. A onda sam pet godina kasnije pronašla u njegovom telefonu fotografije sa nekim dečakom. Kada sam ga pitala ko je to, rekao je da je to njegov sin, koji ima pet godina - nastavlja dalje.

Afera je trebalo da je gotova, ali očigledno njen suprug još uvek ima kontakt sa ljubavnicom.

- Kada mi je rekao za dete i da ga krije od nas več pet godina osećala sam se užasno. Bila sam povređena i zbunjena. Ne znam kako ću ponovo da verujem svom mužu -

Didri se složila da će zaista imati problem sa poverenjem i povratkom istog, a zatim joj je savetovala da mora da priča sa suprugom jer ako ima dete sa tom ženom, to znači da će ostati sa njom u kontaktu i mora da prizna šta se desilo. Dodala je i da njen muž ima odgovornost prema tom detetu. I da ona dobro razmisli da li želi da ima vezu sa tim dečakom, sa obzirom na to da je on polubrat njihovih ćerki.

