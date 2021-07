IMALA PREKO 360 ESTETSKIH OPERACIJA, A SADA SE RASPADA: Pukla 99.000.000 dinara, sad mora da koristi BOTOKS do kraja života! FOTO

Bivša manekenka Ališa Duval (41) je imala preko 360 kozmetičkih zahvata i to 18 zahvata na grudima, 11 zahvata na nosu, implant u zadnjici, izvađena rebra i to je sve platila 720.000 funti odnosno oko 840.000 evra.

Ona je sada otkrila da su je operacije i zahvati ubacili u vrzino kolo i sada mora da koristi botoks svajih 6 meseci da joj lice ne bi "palo" piše The Sun.

Glamurozna manekenka je obećala da će prestati sa operacijama posle rođenja najmlađe ćerle Papaje, 2011. godine. Međutim, objasnila je da mora da koristi botoks jer bi joj se lice spustilo i balavila bi jer nema izvesnih mišića koje su doktori "pocepali" zbog fejsliftinga.

"Operacije koje sam imala - one se ne anuliraju. Zajedno sa njima dobijate i probleme i morate da ih rešavate. Mišić na jednoj strani mog lica ne radi - to se desilo kada su ga presekli tokom liftinga lica. To znači da moram do kraja života jednom u šest meseci da stavljam botoks. U suprotnom - izgledam kao da sam upravo pretrpela šlog", ispričala je Ališa.

Ova manekenka se 2015. takmičila u "VIP Velikom Bratu".

Sada ona i njena starija ćerka Džordžija (26) žele da upozore druge žene da prestanu da traže sreću i utehu u plastičnim operacijama. Ališa se posebno osvrnula na Kejti Prajs, nekadašnju cimerku iz kuće "Velikog brata" koja ne odustaje od najrazličitijih zahvata.

"Saosećam se sa Kejti, ona je još uvek u toj industriji. Mislim da moraš da okreneš leđa šoubizu da bi se izlečio, jer u suprotnom i ja sam mogla da budem na njenom mestu, da zauvek jurim mladost. Sličnih sam godina kao ona. Došli smo do tačke gde moramo da nastavimo sa svojim životom i prihvatimo da više ne možemo da budemo glamurozni modeli. Morate da se probudite jednog jutra i shvatite da nemate više 23, nego 43 godine. Ali neki ljudi ne mogu da prihvate da stare i ne mogu da nastave dalje", ispričala je ova Britanka.

Ališa se prošle godine u junu suočila sa velikim medicinskim problemom - implanti u njenoj levoj dojci su se upalili.

"Mislila sam da imam toplotni udar, ali sam sedam dana završila u krevetu sa visokom temperaturom. Moja dojka je postajala sve veća i veća. Bila je duplo veća nego inače i zacrvenela se - bukvalno se upalila. Nisam mogla da se pomerim, samo sam sedela i mislila da ću umreti, a grudi eksplodirati", priseća se ova mama dve devojčice.

Nakon odlaska kod lekara situacija se smirila, ali joj je otkrivena sumnjiva kvržica, za koju se srećom ispostavilo da nije kancer.

"Još uvek ne znaju šta je tačno, ali znaju da nešto nije u redu. To je bio poslednji poziv na buđenje i spoznaja koliko sam glupe greške pravila u prošlosti. Već godinu dana živim sa ovim glupim zaraženim implantatom u sebi i dalje me boli, i moram da idem svakog meseca u bolnicu kako bih ga proverila", dodaje ona.

Ališa će uskoro morati da donese odluku - da li će ukloniti implantate i ostati bez bujnih grudi ili uraditi nove grudi, što bi radije izbegla: "Moje grudi su kao tempirana bomba koja otkucava. Doktori će ih izvaditi i ostaviti mi kožu koja visi. Suštinski sam deformisana. Morate da imate snanžnu ličnost da prihvatite da se vaše telo menja i ono što ste bili od 17. godine, ali ja to nisam. Moram da odlučim šta da radim. Moja prošlost vratila se da me progoni".

Ova dama sada živi daleko od šoubiznis industrije i medija.

"Morala sam da se sklonim odatle i promenim svoj život. Trgla sam se, ostavila alkohol, počela da vodim zdrav život, kupila sam kuću na selu, promenila broj telefona, otišla od starih prijatelja. Praktikujem budistički način razmišljanja prema životu i promenila sam se Sada mi je nebitno kako izgledam. Zapravo osećam se sigurnije nego kada sam imala 20 godina. Sviđa mi se kako izgledam i ko sam. Ljudi umeju da mi kažu da sam ružna. Ali i da sam najružnija osoba u prostoriji, ne zanima me to. Ne dotiče me kako me drugi doživljavaju i čim sam oduzela tu moć drugim ljudima, dobila sam svoj unutrašnji mir i postala srećna", zaključila je ona.

