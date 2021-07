U PODNOŽJU PLANINE TAURUS: Živahni i šareni Kemer i brojni hoteli za preporuku

Kemer je tipičan primorski grad koji se nalazi oko 40 km zapadno od Antalije. Ime je dobio od turske reči ’pojas’, po reci koja se vijuga kroz ovaj grad. Jedna od glavnih atrakcija svakako su njegove prirodne lepote, uključujući more, podgorine planine i borove šume. Većina plaža na kojima se nalaze neki od omiljenih hotela su šljunkovite ili od sitnog šljunka nasute peskom. Ima sve odlike mesta za idealan porodični odmor – hoteli sa sadržajima za decu, sportovima na vodi, prirodnim hladom, stari deo grada sa velikim brojem klubova, barova i restorana. Kemer živahna i prelepa letnja destinacija, gde gosti mogu pronaći mnogo zabave i aktivnosti van granica samog hotela.

Akka Alinda 5* nalazi se u Kemeru, u mestu po imenu Kiriş na svojoj plaži, oko 7km od centra Kemera, oko 44km od centra Antalije i oko 65km od aerodroma Antalija. Hotel je otvoren 1995. godine, a parcijalno renoviran u periodu od 2014-2019. Odličan hotel koji je idealan za porodice sa malom decom zbog svog bogatog sadržaja i prelepe okoline.

Hotel ima svoju 120m dugu peščano-šljunkovitu plažu. Suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri se ne plaćaju. Za decu tu je dečiji bazen, mini club (4-12 godina), igralište, bioskop, dečiji bife. Od ostalih sadržaja zabavnog karaktera, za rekreaciju i razonodu, gostima su na raspolaganju otvoreni bazen, zatvoreni bazen, otvoreni bazen za decu, zatvoreni bazen za decu, bazen sa četiri tobogana , fitness centar, dva teniska terena, oprema za tenis, stoni tenis, odbojka na plaži, badminton, nemotorizovani sportovi na vodi, pikado, animacije tokom dana, večernji programi, Port Party, živa muzika, diskoteka, amfiteatar, TV Corner, Wi-Fi internet ograničene brzine i broja korisnika (u sobama, lobiju i salama za sastanke).

Takođe, tu je i Spa centar, u kojem se gosti mogu relaksirati u turskom kupatilu i sauni.

Usluga u hotelu Akka Alinda 5* je Premium Ultra All Inclusive, a podrazumeva samoposluživanje, izbor više jela, u glavnom restoranu: doručak, kasni doručak, ručak, večera sa dečijim bifeom, ponoćna užina i ekspres bife noću, mini bar (dnevno se dopunjava bezalkoholnim pićima), turske palačinke od 11:00h do 16:00h, užine, dečiji bife, sladoledi od 12h do 18h u mini klubu, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, neka uvozna pića, lokalna piva.

Standardna soba u hotelu poseduje balkon, centralnu klimu, sef (ne plaća se), mini bar (dnevno se dopunjava bezalkoholnim pićima), Wi-Fi internet ograničene brzine i broja korisnika (ne plaća se), LCD TV sa satelitskim kanalima, direktan telefon,kupatilo sa tuš-kadom, fen, parket i/ili tepih.

Osim ovog, u ponudi su brojni drugi hoteli u ovoj regiji, ali i u Egejskoj regiji – Bodrumu , a osim Turske, u ponudi agencije „1 A Travel“ je već godinama i Egipat . O svim detaljima vezano za turističke aranžmane možete se informisati putem call centra na broj 011 655 78 00 ili na zvaničnom sajtu .

