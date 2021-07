SAD JE JASNO ZBOG ČEGA JE DŽEJ LO I NA ULICI U TOP IZDANJU: Postoji 5 TAJNI latino dive zbog kojih je jedna od najbolje obučenih!

Latino lepotica Dženifer Lopez koja je pre nekoliko dana proslavila svoj 52. rođendan ne prestaje da izaziva divljenje modnog sveta svojim genijalnim kombinacijama.

Glumica, pevačica i preduzetnica briljira na modnom polju bez obzira radi li se o ležernim kombinacijama ili pak o nekom glamuroznom izdanju za crveni tepih.

Postoji pet tajni stila pevačice koja je prevalila dalek put od svog Bronksa pa do samog vrha šoubiznisa.

foto: Profimedia

Dodaci

Ona zna da postoji nešto što svaki izgled, bez obzira koliko jednostavan bio, pretvara u uspešan stajling. Slavna Džej Lo obožava upečatljive okrugle naušnice i dramatične sunčane naočare. Osim toga, Dženifer ne zaboravlja moćne torbe koje će svaki stajling učiniti posebnijim.

foto: Profimedia

Monohromatske kombinacije

Još jedan jednostavan trik koji koristi uvek je oblačenje u istom tonu. Leti tako najčešće nosi belo i bež od glave do pete dok zimi najradije nosi tamnije tonove poput npr. sivomaslinaste ili sive boje. Ovakvi stajlinzi izgledaju super čak i ako se radi samo o kombinaciji košulje i farmerki.

foto: Profimedia

Naglasite svoje atribute

J. Lo je osim po svojim hitovima i filmovima, dobro poznata po svojoj fantastičnoj figuri i oblinama koje ističe odabirom odjeće. Dakako, teško da možemo preko noći doći do zavidne linije kakvom se ponosi Jenny from the Block, no razmislite što su vaše prednosti (npr. vitke noge ili dekolte) i to istaknite.

foto: Profimedia

Haljine kao odgovor na večnu borbu: 'Nemam šta da obučem'

Ovaj komad će u spasiti svaku situaciju kad niste sigurne šta da obučete, pa ne čudi da ih i Dženifer ima bezbroj u svojem ormaru. Uz nekoliko modnih dodataka imate genijalan stajling za brojne prilike od poslovnih pa do večernjih.

Nigde bez temeljnih komada

Modni znalci znaju kako su temeljni komadi poput bele košulje, farmerki koje savršeno stoje ili pak majica u crnoj ili beloj, odlična osnova za kreiranje dobrog autfita, a taj stilski trik koristi i Lopez.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Tportal.hr