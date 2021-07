KORACI KOJE NE BISTE TREBALI DA PRESKAČETE U VEČERNJOJ RUTINI: Ovo će vam pomoći da imate BLISTAVU kožu lica!

Lepa, negovana i blistava koža, prioritet je svake žene koja vodi računa o sebi i želi da u svakom trenutku izgleda besprekorno, piše "Wanted".

Da je to lako postići, uverili smo vas mnogo puta do sada, zato što vam za negu nisu potrebni skupoceni preparati, ali jeste kontinuitet i doslednost. Upravo to je slučaj i sa našim današnjim beauty savetima koje nikako ne biste trebali da propuštate u večernjoj rutini nege.

Da biste iskoristili san kao najbolji tretman za svoju kožu potrebno je da se o njoj pobrinete kako treba pre odlaska u krevet.

Kako biste zadržali ili vratili mladalački izgled kože lica i učinili da ona prosto blista ovo su večernje aktivnosti vezane za njenu negu koje ne bi trebalo da preskačete:

Uradite blagi piling kože lica dva do tri puta nedeljno. Na ovaj način ćete ukloniti izumrle ćelije kože sa površine - lice i iz pora i dopustiti novima da izbiju na površinu. Redovno čistite kožu lica hranljivim mlekom sa vitaminom E koje održava čvrstinu i elastičnost i istovremeno omogućava koži da slobodni diše i ostane što duže čista. Nanošenje tonika koji odgovara vašem tipu kože obavezno je nakon svakog čišćenja jer je to najbolji način da koža bude glatka i svilenkasta na dodir. Nanošenje tonika koji odgovara vašem tipu kože obavezno je nakon svakog čišćenja jer je to najbolji način da koža bude glatka i svilenkasta na dodir.

