TANJA (40) ZAVELA 18 GODINA MLAĐEG DRUGA SVOJIH SINOVA I NE VIDI NIKAKAV PROBLEM: Ako može da kupuje alkohol, može da bude sa mnom

Tanja (40) i Džošua (22) otkrili su kako je počela njihova veza, a priča je šokirala javnost.

Zajedno su već oko godinu i po dana, pa i uprkos tome što su mnogi bili skeptični po pitanju budućnosti te veze.

Njih dvoje upoznali su se preko njenih sinoava, a ona tvrdi da to njima nikada nije predstavljao problem.

"Ako zakonski može da kupi alkoholno piće, ako zakonski može da kupi oružje i služi vojsku i pogine u ratu, onda sam prilično sigurna i da može da bude sa mnom", napisala je Tanja u komentarima "hejteru".

Njoj uglavnom pišu da uošte ne izgleda kao da ima 40, a istovremeno je nazivaju i pravom srećnicom zato što je osvojila srce takvog "slatkiša od dečka".

"Najprije smo bili dobri prijatelji. Ja sam u to doba bila trudna, dok se Džošua nalazio u još goroj situaciji. No, oboje smo ostavili tadašnje partnere i završili zajedno", kazala je Tanja u jednom od nedavnih videa, dok se on na to nadovezao ovako:

"Pišite šta hoćete, mi ćemo svakako ostati zajedno."

