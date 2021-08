PRAKTIČNI SAVETI KAKO DA PRAVILNO SKUVATE TESTENINU: Evo kada i koliko SOLI treba da dodate, a većina domaćica pravi istu GREŠKU!

Pastu svi vole i često se nađe za porodičnom trpezom, ali postoje neki trikovi kako da vaša testenina bude savršeno pripremljena.

Pazite koliko soli stavljate i nikako nemojte dodavati ulje tokom kuvanja, što mnoge domaćice imaju običaj. Ulje će testeninu učiniti klizavijom i sos se na kraju neće dobro povezati sa njom.

foto: Profimedia

Preporuka je da vodu za kuvanje testenine soliti tek kada proključa jer se so tada brzo otopi. Ali, nećete puno pogrešiti i ako je ubacite u hladnu vodu, no u tom slučaju malo je promešajte da se brže otopi jer so zna malo da nagrize neke šerpe.

Količina soli koju treba dodati, to je prava misterija mnogih, no postoji jednostavno pravilo - kašičica do kašičica i po soli na svakih 450 grama testenine, prenosi

Količina soli može varirati u zavisnosti od toga koliko slana jela volite i u zavisnosti od sosa koji planirate da dodate, pa ćete ipak to ponekad morati sami da procenite. Na primer, ukoliko je sos slaniji jer u njemu su inćuni, pršuta ili puno parmezana, tada dodajte manje soli u vodu tokom kuvanja.

Takođe, imajte na umu da je važno kuvati testeninu u dovoljnoj količini vode. Pravilo je litra vode na 100 grama testenine.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./Reader's Digest

