KADA SE LJUBAV OTRGNE KONTROLI I POSTANE OPSESIJA: Upoznali su se na INTERNETU, a onda mu je ona poslala preko 65.000 poruka

Upoznavanje partnera preko aplikacija ume da bude blagoslov, ali i prokletstvo. To je najbolje na svojoj koži osetio gospodin iz Paradajs Velija u saveznoj američkoj državi Arizoni.

Naime, Žaklin Kler Adis je 2018. godine optužena da je poslala 65.000 tekstualnih poruka muškarcu sa kojim je bila na samo jednom sastanku godinu dana ranije.

Na pitanje reportera zašto je poslala toliko poruka čoveku, ona je začuđeno odgovorila: "Samo toliko? Meni se činilo kao da ih je bilo više!" Reporter je takođe pitao da ne misli da je to malo "preterano", na šta je ona odgovorila da je ljubav nešto u čemu se preteruje, stoji u članku Vašington Posta.

Adis je priznala da je svesna svojih izjava i zna da zvuče ludo, ali ona stoji iza njih, te je potvrdila da ako on želi da ona bude u zatvoru, tako će i biti. Smatra da njen izabranik predstavlja svetlost, a ona ljubav i da je on taj koji određuje pravila igre, a ona je tu da ih poštuje.

Njih dvoje su se upoznali na Luksiju, sajtu za upoznavanje milionera i izašli su na sastanak u januaru 2017. godine. Naime, u julu 2017. godine policija Paradajz Velija se uključila u slučaj gde je jedan čovek prijavio da ga Adis uznemirava putem tekstualnih poruka.

Ona je je tokom sedamnaest meseci poslala mnoštvo uznemiravajućih poruka, a ponekad i do 500 u jednom danu.

"Nikada nemoj ni da probaš da me ostaviš ... Ubiću te... A ne želim da budem ubica!" "Nadam se da ćeš umreti... pokvareni prljavi Jevreju... Hahhah, ja sam kao novi Hitler... čovek je bio genije!", su bile neke od poruka, navode policijski izveštaji.

Čovek se, naravno, uplašio za svoju bezbednost i odmah je reagovao. U to vreme je izjavio da je trenutno van zemlje, ali da je veoma zabrinut za svoju bezbednost kada se bude vratio, navodi se u policijskom izveštaju. Blokirao je Adis u aplikaciji za sastanke, međutim to se ispostavila kao velika greška . Adis je ovo shvatila kao znak da treba da se preseli sa Floride u Arizonu, blizu mesta gde je on živeo.

- Rekla sam mu da ću, ako me ikada blokira u ovoj aplikaciji, se preselim ovde, on me je blokirao, pa sam to i uradila - rekla je žena novinarima.

Međutim, nije se ni tu zaustavila! U aprilu 2018, provalila je u dom muškarca kojeg je uznemiravala, ali je on bio van grada, pa je rešila da se opusti i okupa se u kadi kao da je kod svoje kuće!

Kada je video na kamerama sistema kućnog osiguranja da se žena najopuštenije kupa u njegovoj kući dok on nije tu, automatski je pozvao policiju, koja ju je upravo u kadi i zatekla.

Adis je optužena za teško krivično delo. Međutim, i pored toga ona je nastavila sa proganjanjem, pa je četvrtog maja 2018. godine rešila da se pojavi na njegovom poslu sa tvrdnjom da je njegova supruga.

Adis je tada zvanično uhapšena pod optužbom za pretnje, uhođenje i uznemiravanje.

"Osećala sam se kao da sam pronašla svoju srodnu dušu, nadala sam se da ćemo se venčati i da će sve biti kao u bajci.", rekla je Adis u tadašnjem intervjuu za medije.

Na pitanje da li je luda, Adis je jednostavno odgovorila: "Ne, ja sam osoba koja je otkrila ljubav."

Godine 2020. otkriveno je da su optužbe protiv nje odbačene. Psihijatri su 2019. procenjivali njeno mentalno zdravlje ne bi li se uverili da ona zaista razume razlog zbog kojeg je optužena.

Utvrdili su da je mentalno nesposobna, pa su optužbe protiv nje odbačene.

Adis je neko vreme ostala u psihijatrijskoj ustanovi, a onda su je roditelji preselili nazad na Floridu gde će se dalje lečiti, a kontakt sa čovekom kog je uhodila joj je zabranjen.

