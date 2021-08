SVAKI PUT KAD ŽENA PORODI, OTAC DETETA SE NEGDE UBIJE KO MAJKA: Blogerka pokrenula diskusiju na ovu temu, komentari samo PLJUŠTE!

Rođenje deteta je jedan od najuzbudljivijih stvari, ali za ženu može da bude i težak, stresan i bolan.

To se posebno odnosi na one koje prvi put rađaju i ne znaju šta ih čeka. Dok rađa, žena prolazi kroz različite vrste telesnih i psihičkih promena, kao i bola.

TikTokerka iz Hrvatske Andrea K. nedavno je podstakla na razmišljanje pitanjem koje dosad niko nije postavio, a to je je li u redu da se muškarac opija dok žena rađa?

''Svaki put kad žena rodi, otac deteta će se u većini slučajeva ubiti ko majka negde s prijateljima da bi navodno obeležio i proslavio to što je postao otac", rekla je u videu koji je objavila na Tik-Toku.

"Meni je to toliko ružno zato što je žena koju ti navodno toliko voliš, žena koja je tebi podarila to dete proživela toliku traumu fizički i psihički. Treba tvoju potporu, podršku, ljubav, sigurnost i tebi je prioritet otići se napiti s prijateljima, a ne biti uz tu ženu i to dete. Ne znam, meni automatski muškarac zbog toga padne u očima", zaključila je.

Video ima 250.000 pregleda i hrpu komentara mnogih žena.

"Hvala Bogu da je neko ovo rekao", "Uvek mi je to bilo preglupo", "Da, da i da! A tek momačke večeri uz striptizete i alkohol, kao da veza dotad nije postojala", "Istina živa", "Tradicija", složile su se s njenim razmišljanjem mnoge žene, a i poneki muškarac.

"Moj muž je spavao sa mnom u bolnici dok nisam otišla doma i otvorio mi prvo pivo", prokomentarisala je i Ela Dvornik.

