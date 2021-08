BAKA (61) IMA VERENIKA OD 24 GODINE! UPOZNALI SU SE KADA JE IMAO 15: Se*s je odličan, ona zna šta radi i nisam sa njom zbog PARA

Čeril MekGregor (61) iz Džordžije, SAD ima sedmoro dece, 17 unuka i verenika koji je 37 godina mlađi on nje.

foto: Printscreen/TikTok

Kjuran Mekejn (24) je imao samo 15 godina kad su se upoznali u restoranu brze hrane, on je tamo radio, a ona je posećivala sina koji je bio menadžer restorana. Tvrde kako tada među njima nije bilo romantičnih osećaja piše Daily mail.

On je na kraju dao otkaz i izgubili su kontakt do početka decembra prošle godine kad je ušao u radnju u kojoj je ona radila kao kasirka.

- Iako je pre uvek bila tako srećna, taj dan je tugovala. Pitao sam je šta se događa, a ona se rasplakala. Bila je uzrujana što je na svom TikTok profilu objavila kako pleše i primala je mnogo negativnih komentara zbog toga - prisetio se Kjuran.

Tešio je, a čak su nekoliko dana kasnije zajedno snimili video u kom plešu i njime prikupili oko 1.300.000 lajkova. Polako su se zbližili i zaljubili.

- Povezali smo se na duhovnom nivou. Posedujemo određenu vibraciju koja nas povezuje - dodao je.

foto: Printscreen/TikTok

- On je najsaosećajniji i najemotivniji muškarac sa kojim sam ikad bila. Pokazuje koliko mu je stalo do mene. Hemija među nama je odlična. Nikad nisam mislila da ćemo nas dvoje biti zajedno, no to što se događa između nas je neverovatno - rekla je srećno i napomenula da, uprkos velikoj razlici u godinama, imaju fantastičan seksualni život.

- Ona zna što radi, i to je najbolji deo. Svaki put nam je sve bolje - nadovezao se Kjuran.

foto: Printscreen/TikTok

Njihovu idilu znaju da naruše povremeni neugodni komentari i ismevanje na njihov račun, no to ih, kažu, ne uznemirava previše jer veoma uživaju jedno u drugom da bi se zamarali onime što drugi ljudi pričaju. Najviše ih boli što njihove porodice ne odobravaju njihovu vezu.

Svoju vezu promoviše i na stranici Only Fans gde od toga mogu ponešto i da zarade. On je napravio svoj lični profil i na TikToku gde ima preko 820.000 pratitelja i gotovo 13.000.000 a i to je nešto što donosi lepu zaradu. Ona je imala svoj profil, ali zbog mržnje je izbačena sa platforme.

foto: Printscreen/TikTok

- Iako postoji razlika u godinama, nikad o tome ne razmišljamo. Čeril ima vrlo mlad duh, dušu i srce. Mislim da je najveća zabluda koju ljudi imaju o meni to da je iskorištavam ili čekam da me stavi u testament - prokomentarisao je Kjuran.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

03:15 ČAČANIN ČAČKA ZMIJURINU: Mileta uhvatio poskoka golim rukama (KURIR TV)