OVIH 5 ŽENA OTKRILO KAKO SU PREŽIVELE PERIOD BEZ ODNOSA: Jela sam hleb, sir i maslac i čitala GOMILU KNJIGA!

Kako to kod žena izgleda kada dugo nisu imale polne odnose? Njih pet opisalo je svoje iskustvo.

foto: Profimedia

Ovih pet žena otvorilo se za Elite Daily i ispričale su koliko je najviše vremena prošlo bez seksa i kako je to izgledalo. Svako jednom u životu mora proći kroz taj "period" i ako vam se to dogodi nemojte odmah početi zamišljati život sa mačkama. Važno je zapamtiti da vas seksualni život ne definiše kao osobu.

1. Kome treba seks kad imate hleb?

Period bez seksa kod mene je trajao oko šest meseci, dok sam bila u Francuskoj i živela u kući jedne francuske porodice. Živela sam na prilično udaljenom mestu na selu, tako da se kontakt sa drugim ljudima mojih godina - romantičnim ili na neki drugi način - nije dogodio. Definitivno mi je nedostajalo druženje sa ljudima mnogo više, ali poprilično sam se snašla i jedenjem velike količina hleba, maslaca i sira i čitajući (ili pokušavajući da pročitam) tonu knjiga na francuskom jeziku.

Sofi, 25

foto: Profimedia

2. Pomaže da uzmete stvari u svoje ruke, bukvalno

Mesec i po. Imala sam dva staklena dilda. Svaki je imao oko 15 cm. Nakon otprilike nedelju dana, masturbirala sam kao ludakinja. Zato sam radije ostala doma i plakala sebi u grudi. Puno. Moja najbolja prijateljica dala je moj broj prijatelju njenog prijatelja i neko vreme smo slali poruke. Pozvala sam ga na večeru i to je bilo to. Suvo razdoblje postalo je mokro razdoblje.

Krejzi Irina

3. Sada je pravo vreme da se fokusirate same na sebe

Mislim da je najduže bilo verovatno godinu i po. Bila sam izuzetno zauzeta i previše zaokupljena da bih se fokusirala na momke. Pa sam samo razmišljala o svojoj karijeri, a ne o nedostatku ljubavi, ha. Puno sam se brinula i o sebi!

Kristen, 23

foto: Profimedia

4. Prijatelji sa povlasticama

Najduže bez seksa bilo je verojatno 8 ili 9 meseci? No i to se završilo zato jer je moj stari prijatelj sa povlasticama raskinuo sa njegovom devojkom i ponovno smo zajedno spavali. U međuvremenu sam našla novog "prijatelja", ali on nije (i još uvek nije) zainteresovan za seks. Osim toga, imala sam nekoliko "suvih meseci", 3 - 4, koje se obično poklapaju sa činjenicom da se jednostavno ne mučim pokušati naći nekoga već da se fokusiram na druge stvari.

Forestlejdi

5. Ponekad je najbolje ne žuriti

Najduže je trenutno godinu dana. Nije mi prijatno da budem sa nekim nakon što sam izašla iz dugogodišnje veze. Otišla sam na puno sastanaka i družila se sa ljudima, ali jednostavno mi nije još prijatno seksati sa nekim s kim sam tek izašla.

En, 24

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

