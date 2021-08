ISPALA ŽICA IZ BRUSTHALTERA? Ovaj odličan TRIK će to popraviti i olakšati NEZGODNU situaciju!

Brusthalterima žica često zna da izađe napolje, pogotovo ako se peru u veš mašini ili se kupuju one jeftiniji. No ako vam se to dogodi na nekom nezgodnom mestu, dnevni uložak će spasiti situaciju.

Ako nosite grudnjake sa žicom, sigurno ste doživele ovu frustraciju - žica je izvirila i taj brusthalter više ne možete nositi. Osim ako ne želite da rizikujete ozledu. No postoji način kako doskočiti i ovom problemu. Pomoći će još jedan ženski proizvod - dnevni uložak.

Zbog svoje samoljepljivosti odličan je saradnik na ovom problemu, a dovoljno je odrezati samo mali deo. Prekriće mesto na kome žica viri, a vi nećete imati osećaj nelagode. Problem je jedino u tome što ćete ga morati često menjati sa obzirom da će vremenom izgubiti na lepljivosti, a i sigurno će se isprljati.

