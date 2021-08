KO NE VOLI LEŠKARENJE NA PEŠČANOJ PLAŽI: Pristupačan hotel kojim ćete sigurno biti jako zadovoljni

Zahvaljujući mirnoj atmosferi, lepim peščanim plažama i prijatnoj mediteranskoj klimi, Side predstavlja idealnu destinaciju za porodična putovanja. Na svega sat vremena vožnje od antalijskog aerodroma, ovaj grad predstavlja jedno od značajnih letovališta na južnom Mediteranu Turske.

Side , što na grčkom znači nar, vekovima je bio prepoznatljiv kao jedan od važnijih trgovinskih centara na Mediteranu, gde su se sretala i mešala nasleđa iz doba Aleksandra Velikog, Rimskog carstva i Stare Grčke. Zahvaljujući tome, grad je međunarodno priznat kao spomenik kulture, kao jedan od najznačajnijih punktova Male Azije. Glavni turistički delovi grada gotovo su podeljeni. Zapad je u znaku luksuza i modernog doba, sa hotelima visoke kategorizacije i prelepim peščanim plažama, dok je istočni, među lokalnim stanovništvom poznat kao ’drevni Side’, više šljunkovit, ali u poređenju sa zapadom, mirniji. Takođe, svemu tome doprinosi i činjenica da se upravo na istočnim obalama nalaze ostaci istorije grada.

Dream World Resort and Spa 5* nalazi se nedaleko od Sidea, na svega 6km udaljenosti, u mestu po imenu Evrenseki. Od aerodroma u Antaliji, udaljen je 60km, dok do centra Antalije ima 65km. Hotel se nalazi na jako dobroj lokaciji, u blizini velike stanice poznatih dolmuša, sa kojima se vrlo lako stiže do svih lokacija u blicini, ali najbrže do starog grada u Sideu, koji je u neposrednoj blizini.

Hotel poseduje svoju prekrasnu plažu sa mekim, zlatnožutim peskom, na kojoj je gostima na raspolaganju besplatno korišćenje ležaljki, suncobrana i peškira, Sama plaža se nalazi na udaljenosti od 750m od hotela, ali je za goste obezbeđen šatl autobus koji do plaže, i nazad, vozi nekoliko puta na dan.

Dream World Resort and Spa 5* otvoren je 2013. godine, a poseduje 241 sobu – standardne i porodične. Sve sobe imaju klima uređaj, kupatilo sa tuš-kadom, terasu ili balkon, LCD TV sa satelitskim i muzičkim kanalima, telefon, mini bar (koji se dnevno dopunjava običnom i mineralnom vodom), fen i Wi-Fi.

Ovaj hotel predstavlja odličan izbor za porodice sa decom zbog raznovrsnih sadržaja, akva parka i fenomenalne plaže na kojoj će svako dete uživati. Najmlađi će moći da se druže i zabavljaju u mini klubu, na igralištu, u odvojenom dečijem bazenu, a za njih je predviđen i dečiji restoran, ali i dečiji meni u glavnom restoranu.

Usluga u hotelu Dream World Resort and Spa 5* je All Inclusive i podrazumeva doručak, kasni doručak, ručak i večeru (samoposluživanje sa izborom više jela po hotelskim pravilima), ponoćnu čorbu, užine, sladoled, kafu i kolače, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Pored glavnog restorana, hotel raspolaže i sa tri a la carte restorana: Bolita – italijanski, Neptun – riblji i Sultan – turski, u kojima se može, jednom u toku boravka, večerati, uz prethodnu rezervaciju. Tu je i nekoliko barova, diskoteka i poslastičarnica.

Za zanimaciju i rekreaciju, za sve ukuse i uzraste ima ponešto u ovom hotelu : otvoreni bazen sa 3 tobogana, dečiji bazen, zatvoreni bazen, koji se tokm zime greje, teretana, odbojka na plaži, stoni tenis, jutarnja gimnastika, yoga, pikado i naravno brojne dnevne i večernje animacije (6 puta nedeljno). Za relaksaciju je tu Spa centar, gde se bez nadoknade, gosti mogu opustiti u sauni ili turskom kupatilu.

