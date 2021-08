ZBOG 1 SASTOJKA U VAZDUHU ALERGIJE SVE ČEŠĆE: Dr Đurić otkrio u kom uzrastu se najčešće javljaju, a u ovu ZABLUDU svi veruju!

Polen ambrozije je jedan od najznačajnijih bioloških izvora alargena, zato ne čudi što je alergija na ambroziju najrasprostranjenija kod nas. Alergolog dr Đurić otkrio je sve o ovoj alergiji i objasnio šta jedino pomaže.

Alergolog dr Vojislav Đurić gostovao je na K1, otkrio je koji su simptomi karakteristični za ovu alegiju, koja se javlja krajem leta i početkom jeseni.

- Jako kijanje, svrab u nosu, to se širi na druge sluzokože, istovremeno i suzenje, svrab u grlu i ponekad napad gušenja i sviranja u grudima. To se ponavlja iz godine u godinu u isto vreme. Obično se alergije javljaju u mlađem uzrastu, ali imuni sistem je dosta komplikovan, radi se o reakciji imunog sistema na jedan bezazlen protein koji se nalazi u tom polenu. On sam po sebi ne bi bio štetan, međutim on izaziva odgovor imunog sistema.

Ono što mnoge zanima je kako to da ljudi godinama nemaju nikakve probleme i onda, čini se iznenada, postanu alergični na nešto.

- Imuni sistem ima razne kontraregulatorne mehanizme, tako da možete da se senzibilišete davno, a da se to ne pokazuje neko vreme, zatim počne da se pojavljuje, pojave se simptomi.

Izgleda kao da su alergije danas mnogo češće nego ranije, ali dr Đurić kaže da se nikada ne zna unapred ko može postati alergičan.

- Nije teško pogoditi kada nekome i majka i otac imaju alergije, ali ima mnogo ljudi koji nemaju nikoga u familiji sa sličnim problemima. Sada je vadzuh zagađeniji, ishrana je drugačija, ljudi se kreću drugačije, izloženi smo raznim drugim činiocima, kojima prethodne generacije nisu bile izložene. Dizel u vazduhu povećava verovatnoće da ćete početi da razvijate takav, nenormalan odgovor imunog sistem, ali postoji mnogo faktora tako da to nije tako jednostavno.

Alergolog ističe da ljudi koji imaju alergije nisu skloniji nekim drugim infekcijama, niti to znači da će lakše dobiti koronu, niti spadaju u rizičnu grupu.

- Alergijske astme su često blažeg stepena, tako da pacijenti nisu više ugroženi ako obole od korone, niti im lekovi smetaju.

- Čuli ste sigurno i vi savete poput "operi kosu kad uđeš spolja - jer ćete navodno na taj način isprati polen iz kose i smanjiti alergijsku reakciju. Međutim, dr Đurić kaže da je to česta zabluda.

- Nemoguće je skloniti se od polena jer se raznosi vetrom, ne morate čak ni da budete u blizini. Oni saveti operite kosu, iznesite odeću napolje, to ne pomaže jer će polena biti u kosi, ako operete, biće nešto manje. Ali, kada ste alegični to nije nešto što zavisi od doze, pa ako je duplo manje polena, da ćete imati duplo manje tegobe, kada je neko jako alergičan on će imati, ne zavisi od koncentracije polena.

- Praktično ne možete da uradite ništa osim lekova. Ambrozija se širi, na to ne možete da utičete, ne možete mnogo da uradite da sprečite prisustvo alergena.

