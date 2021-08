BOJALA SAM SE DA ĆE ME ULOVITI, ZLOSTAVLJATI I BACITI KAO KOMAD MESA: Pevačica se oglasila posle dramatičnog BEGA iz Avganistana

Arjana Sajid (36) je avganistanska pop zvezda koja je uspela da pobegne iz zemlje neprosredno pre okupacije Talibana.

Ona je bila u nekoliko zemalja, ali je konačno stigla u Los Anđeles 21. avgusta. Ona je u intervjuu za strane medije ispričala o celoj situaciji u kojoj se našla ikoja nimalo nije bila bezazlena.

- Nisam se bojala smrti. Bojala sam se da će me uloviti, razvlačiti i ismejavati na televiziji, a potom pred milionima ljudi silovati i baciti kao da sam komad mesa - rekla je Apevačica koja je bila među “srećnicima” koji su uspeli da pobegnu iz Avganistana nakon što su vlast preuzeli radikalni talibani. Ona i njen suprug su među 48.000 ljudi koji su evakuisani.

Arjana je poznata pevačica i voditeljka avganistanskog muzičkog šou programa "The Voice", a svoju popularnost koristila je upravo da bi druge žene inspirisala da slede svoje snove i strast prema muzici, a takođe se borila za ljudska prava pa je zbog toga primala brojne pretnje smrću, a neke čak i direktno od talibana.

- Toliko sam puta bila na ivici smrti. Tajna služba upozorila me da Kabulom kruži autobomba poslata da me usmrti, a potom su platili ženu da me ubije tokom snimanja emisije na nacionalnoj televiziji. Stajala je samo desetak metara udaljena od mene, a kada su je intervjuisali u zatvoru, rekla je da bi sve ponovila da je na slobodi. Najtužnije što žene žele napakostiti ženama - rekla je Arjana, jedna od retkih žena koja je uspela da uđe u avion sa svojim mužem, a otkrila je kako je izgledalo ukrcavanje u avion u glavom gradu Avganistana.

- Prvog dana kada smo došli na aerodrom nismo uspeli da uđemo u avion. Bilo je haotično. Talibani su stajali na nekoliko metara od nas, držali su ruke iza leđa i posmatrali ljude. Jedan od njih došao je ispred mene i u tom trenutku, iako sam bila potpuno prekrivena, imala sam osećaj da je to moj kraj, da su me prepoznali - započela je pevačica.

Idućeg dana Arjana je sa mužem, menadžerom Hasibom Sajidom stigla na aerodrom u posebnim automobilima koji su bili puni dece i žena.

- Na putu prema avionu, nekoliko je kontrolnih tačaka, a na jednoj od poslednjih su nas zaustavili. Budući da je bila noć, upalili su svetla i gledali ko je u automobilu. Tresla sam se, bilo je toliko dramatično. Sedila sam u čoški, molila se i nadala da neće tražiti naše dokumente ni imena, a kada su videli decu, pustili su nas -

Kolona za ukrcavanje u avion bila je dugačka nekoliko kilometara, mnogo ljudi došlo je u nadi da će ih pustiti bez pasoša, ljudi su padali u nesvest, a dete koje je sa majkom stajalo do pevačice toliko je plakalo da je pevačica pomislila da će umreti pa je odlučila da ga uzme u naručje.

- Bilo je već jako kasno, a avion je bio gotovo pun. Budući da sam bila iduća na redu za ukrcavanje, američki vojnik pitao me je li dete moje. Bila sam u dilemi. Šta će biti ako kažem da je dete moje? Hoće li mu pustiti majku? Rekla sam istinu, a vojnik je dete vratio majici i zatvorio ulaz. Taj prizor potpuno me slomio - dodala je Arjana, koja je te večeri bila poslednja osoba koja se ukrcala u avion, a ovo nije bio prvi put da je morala da beži iz sopstvene kuće.



Početkom 2000-ih pevačica je sa porodicom pobegla u Veliku Britaniju nakon što je ispred porodične kuće pala bomba.

- Rođena sam u Kabulu, ali sa porodicom sam morala otići iz Avganistana sa osam godina nakon što je u dvorište naše porodične kuće pala bomba. Prvo smo išli u Pakistan, potom u Švajcarsku, ali odbili su da nas prime pa smo se uputili u Veliku Britaniju, gde su nas oberučke prihvatili i uvek ću im biti zahvalna na svemu što su nam pružili - rekla je Arjana, koja je uputila otvoreno pismo britanskom premijeru Borisu Džonsonu u kom ga je molila da ne zaboravi Avganistan.

- Kupili smo kuću u Istanbulu da bismo bili bliže domovini. Turska je bila odlična opcija zbog posla i odmora, ali većinu vremena provodili smo u Kabulu. Arjana je pre samo mjesec dana pokrenula i svoj modni brend i otvorila radnju u Kabulu, ali taj san morala je ostaviti iza sebe.

- Lica ljudi koji su ostali zatvoreni iza metalnih rešetaka aerodroma u Kabulu zauvek će mi ostati urezana u pamćenje. Iako sam uspela da pobegnem, nikada neću zaboraviti svoju domovinu i svoje ljude. Kroz muzilu i rad nastaviću da inspirišem žene i svoje sunarodnike. Nisam sigurna kakva je sudbina onih koji su ostali u Avganistanu, ali želim im poručiti da ostanu snažni i da nikada ne odustanu - rekla je pevačica. Ona je takođe zamolila američku vladu i UN da ne zaborave na njenu zemlju.



