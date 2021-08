SAVRŠENO IZGLEDAM I ZATO NE MOGU DA SE ZAPOSLIM: Devojka tvrdi da je previše LEPA, da se muškarci UZBUDE i POGUBE kad je vide FOTO

Ejmi Kups (32) iz Severne Karoline kaže da je u nekoliko navrata pokušavala da nađe "pravi" posao.

Međutim svaki razgovor za posao prošao bi isto - ako bi razgovarala sa muškarcem, on bi bio prosto oboren s nogu i tu bi svaki dalji ozbiljan razgovor prestajao. Ona tvrdi da je jednostavno previše zgodna i seksi i da muškarci ne mogu da pričaju sa njom a da se ne uzbude.

Cmonn Guys only $1.79 to join my VIP that's cheaper then a Pepsi! https://t.co/3DaXkgZPfH pic.twitter.com/q731tDVsgq — Amykupps.93 (@amykupps) August 29, 2021

- Inače sam radila kao nastavnica istorije. Međutim, u jednom trenutku su kolege otkrile moju OnlyFans stranicu i ostala sam bez posla. Sada sam instagram influenserka, ali želim posao od 9 do 5. Međutim, izgleda da je to nemoguće jer moja lepota prosto plaši muške nadređene. Uvek sam imala mnogo problema zato što sam lepa i zgodna, ali sam sa godinama dobila i dosta samopouzdanja i sada prosto preplašim sve muškarce, čak i na razgovoru za posao - kaže Ejmi, a prenosi The Sun.

Ona kaže da njen problem traje već godinama unazad, a da posao ne može da nađe čak ni kao prodavac.

Damn going viral again! Retweet and join my OF loves, I directly chat and get naughty! pic.twitter.com/yp9ndXtFNf — Amykupps.93 (@amykupps) August 27, 2021

- Na jednom razgovoru za prodavca, menadžer me je pozvao u svoju kancelariju. Kad sam ušla, odmerio me je, počeo je da se znoji i trese i nije mogao ni da smisli šta bi me pitao. Na kraju je rekao da mora do toaleta, a kada je ustao videlo se koliko je uzbiđen. Kada se vratio, odbrusio mi je da nisam kvalifikovana, ali da mogu da idem u manekenke, tu sigurno imam prođu - kaže Ejmi.

Voli Instagram i voli OnlyFans, ali želi pravi posao, zdravstveno osiguranje i sve ostale beneficije.

- Probala sam nedavno da se zaposlim u salonu automobila. Jedan mehaničar je pomerao kola i toliko je zevao u mene da je udario u zid. Znam da muškarci zbog mene gube glavu i ranije sam uživala u tome, ali sada mi je to veliki problem. Ja sam između ostalog i pametna, ali to muškarci ne mogu da vide jer pilje u moj uzak struk, velike grudi i pune usne - kaže.

foto: Printscreen/Twitter

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:49 SRPSKA BLOGERKA KUMOVALA NA VENČANJU DŽENI I GLUMCA, A IZVREĐALI JE ZBOG HALJINE: Htela si da zaseniš MLADU! Lea se odmah oglasila