ŽIVOT PIŠE DRAME, ALI OVA IMA SREĆAN KRAJ: Nisu mogli da imaju dece, a onda se istovremeno desilo ČUDO i najveća TUGA

Bračni par Sara i Kris Houel su doživeli nesvakidašnje iskustvo.

- Šanse da ostanem trudna bile su manje od jedan posto. Lekari su rekli da će nam moja endometrioza, poremećaj kod kog tkivo materice raste van nje, jako otežati začeće, ispričala je Sara Houel (31), medicinska sestra iz Ričmonda, Virdžinija, SAD koja se sa suprugom Krisom (32) obratila agenciji za usvajanje.

Bili su oduševljeni su saznali da se pojavilo novorođenče koje mogu da povedu kući. Radilo se o devojčici po koju su došli u bolnicu, brzo nakon što se rodila.

U isto vreme se dogodilo još jedno čudo - sat vremena pre nego su im iz agencije javili za ovu bebu, Sara je saznala da je trudna. Njihovoj sreći nije bilo kraja.

Međutim, u novorođenčetu koje su planirali da usvoje uživali su samo pet dana. Tad su primili vest koja ih je toliko pogodila da je Sara mislila da će dobiti spontani pobačaj od stresa - detetovi biološki roditelji su se predomislili i tražili su svoju bebu nazad.

- Morali smo da je vratimo. Bol koju sam osećala je bila toliko duboka da sam se bojala kako će izazvati pobačaj. Opraštanje od nje toliko me pogodilo da vam to ne mogu rečima opisati. Znali smo da je verovatno više nikada nećemo videti - prisetila se Sara.

- Ona me učinila majkom iako je to trajalo samo nekoliko dana. Pomogla mi je da izlečim deo naših srca koje je sterilitet slomio - dodala je i napomenula kako ne zamera biološkim roditeljima što su se predomislili, ipak je to njihovo dete.

Sara je rodila sina Nou Houela, a uz njega danas imaju još jedno dete, dečaka starog dva meseca kog su usvojili.

Prisetila se koliko je bila shrvana nakon što su joj lekari rekli da će teško ostati trudna, ali njen suprug je bio optimističniji.

- Željeli smo porodicu i to me bacilo u depresiju, doslovce sam prošla proces tugovanja. Moj suprug je bio puno pozitivniji, on često stvari posmatra sa vedrije strane. Bio je to težak period, čak smo odlazili bračnom savetniku i, iskreno, mislim da naš brak to ne bi preživeo bez stručne pomoći - ispričala je.

Kaže kako je pokušavala ostati trudna tri godine. Bila je na nekoliko hirurških zahvata, primila je stotinjak injekcija, popila hrpu pilula i plakala uz mnoštvo negativnih testova na trudnoću. Nakon toga im je reproduktivni imunolog rekao kako su šanse za trudnoću izuzetno male.

- Ta vest nam je zapravo omogućila da krenemo dalje. Razgovarali smo i shvatili kako smo napokon spremni za usvajanje djeteta. Stavili su nas na listu čekanja na kojoj ljudi čekaju bebu i po tri godine - rekla je.

Dok su čekali dobre vesti iz agencije za usvajanje, Sara se jedno jutro osećala pomalo čudno. Otvorila je ormar u kome je još držala testove na trudnoću.

- Gledala sam ih i mislila ima li smisla proveriti, ali, mislila sam si, kad su već tu, napraviću to. Prvi put u životu test je bio pozitivan. Zajecala sam. Plakala sam toliko da sam jedva disala. To je bio veliki pozitivan šok. Milion puta nakon toga sam se zapitala: "Kako je to moguće?" - prisetila se.

- Samo sat vremena nakon što mi je test pokazao da sam trudna, nazvala nas je socijalna radnica iz agencije i rekla da bismo mogli upoznati svoju devojčicu za samo tri nedelje. Bila sam u osmoj nedelji trudnoće kad smo došli po nju i odvezli je kući. Odmah smo se zaljubili u nju - dodala je.

Spomenula je i kako je upoznala biološku majku te devojčice.

- Ušla sam u bolničku sobu, a njena mama je držala u rukama i sa ljubavlju stavila meni u naručje. Rekla je bebi: "Upoznaj svoju mamu, devojčice" - ispričala je.

Međutim, pet dana kasnije njeni pravi roditelji su je željeli nazad. Naime, po zakonu imaju pravo da predomisle do deset dana nakon detetovog rođenja.

- Baš sam je hranila kad nam je stigao taj poziv. U očaju sam pala na pod i ponavljala: "Oni se šale?", "Reci mi da je ovo šala". Bol koju smo oboje osetili tog dana bila je gora od one koju smo proživeli u tri godine neplodnosti - kazala je pa opisala kako se osećala kad je napokon rodila svoje dete.

- Privukla sam ga grudima i zatekla sama sebe kako razgovaram sa Bogom. Zahvaljivala sam mu za ovo čudo. Kad je Noa napunio godinu dana, socijalna radnica iz agencije nas je ponovno nazvala i rekla kako za nas imaju dečaka starog jedan dan. Otišli smo po njega u bolnicu i dali mu ime Levi - rekla je i priznala da su strahovali prvih deset dana dok nije prošao rok kad im dete više ne mogu uzeti.

Sara i Kris su u međuvremenu postali roditelji još jednog deteta i sada ih imaju troje.

