DEČKO JU JE PREVARIO I SAD JOJ DAJE 250 € NEDELJNO: Našla mu je poruke sa drugom devojkom, a OVAKO on pokušava da se ISKUPI! FOTO

Priča Amerikanke Hejli Pirs (20) privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama. Naime, ona je odlučila da se na originalan način osveti dečku koji ju je prevario.

Hejli je bila dve godine u srećnoj ljubavnoj vezi, a onda je jedan dan našla poruke koje je njen tadašnji dečko razmenjivao sa drugim devojkama.

Tada je odlučila da raskine vezu i blokirala partnera na svim društvenim mrežama, a na poruke i pozive mu nije odgovarala. Ova devojka je na društvenoj mreži TikTok objavila snimke u kojima je ispričala celu priču do detalja.

- Kada sam mu rekla da je gotovo među nama, on je poludeo. Nimalo mi ga nije bilo žao. Ponovo je pokušao da me izmanipuliše i sada su, valjda, svi koji misle da je dobar dečko, videli njegovo pravo lice - ispričala je ova devojka.

Međutim, njen bivši momak nije hteo tako lako da odustane od veze, pa je odlučio da joj ponudi sav novac koji ima.

- Posle nekoliko dana od prvog poziva odlučio je da me ponovo pozove. Rekao je da će mi dati sav novac, samo da pristanem da se vidim s njim i pružim mu drugu šansu - rekla je ona.

Hejli je odlučila da ga uslovi i traži mu 250 evra po viđanju.

- Zašto ne bih iskoritisla tu priliku? Ponudila sam mu da mi svaki put kada želi da se vidimo da 250 evra, a on je na moje iznenađenje pristao. Čujemo se i viđamo jednom nedeljno, a on mi svaki put donese ili uplati novac - objasnila je Hejli.

Korisnici društvene mreže su je iskritikovali i naglasili da takvo ponašanje nije u redu i da on nije dužan da je plaća.

- Iskreno, trenutno sam bez pravog izvora prihoda i koristim bivšeg dečka da bi mi kupovao hranu. To nije sve, pre par dana me je odveo u šoping centar i tamo je potrošio još 300 evra. Sada mi plaća svaki obrok i pokušava da se pomiri sa mnom. Međutim, rekla sam mu da onog trenutka kada mi više ne bude potreban, zauvek završavam sa njim - zaključila je Pirsova, prenosi "The Sun".

Kurir.rs/A.A.

