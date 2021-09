KIKI SMRŠALA TOLIKO DA JE VIŠE NE PREPOZNAJU: Objavila video svoje transformacije i ŠOKIRALA sve, pitaju se da li je to ista osoba

Jedna devojka je na TikToku postavila video svoje transformaciije i šokirala sve.

- Bila sam devojka koju on nije želio pa sam postala devojka koju ne može da ima, rekla je i napomenula kako joj je trebalo gotovo dve godine da smrša toliko da je neki ljudi ne prepoznaju.

U decembru 2019. godine odlučila je da više neće da gleda ogroman odraz u ogledalu. Iako je bila mlada i lepa, no višak kilograma narušavao je njenu lepotu. Tvrdi da nije izgubila višak kilograma samo zbog muškaraca.

- Nisam smršala samo zbog dečka. Jednostavno sam to napravila kako bih izgubila višak i transformirala se. Tad sam bila sigurna da to želim, i sad sam - prokomentarisala je, prenosi "The Sun".

Komentari ispod videa su uglavnom puni podrške i divljenja, no neki su pomalo sumnjičavi i ne veruju da je to zaista ista žena:

- Ne mogu verovati da si to zaista ti; Jesi sigurna da si to ti?;'Bila si lepa i ranije i još uvek si lepa.

