KAKO BITI SREĆAN U ŽIVOTU? Psiholog kaže da je tajna u ovih 7 koraka!

Sonja Ljubomirski je profesorka na kalifornijskom univerzitetu u Riversajdu i sprovela je detaljna istraživanja o naizgled jednostavnom pitanju "Kako biti srećan?" U knjizi "The How of Happiness" iznela je sve primere, a ovo su neki od njih koji su veoma zanimljivi.

foto: Profimedia

1. Učinite nešto lepo za nekoga

Sonja kaže da postoji mnogo dokaza koji potvrđuju da činjenje drugih srećnima čini i vas srećnim.

2. Redovno izražavajte zahvalnost

U knjizi se navodi nekoliko načina kako zahvalnost povećava sreću, kao na primer, pomaže u uživanju u pozitivnim iskustvima, jača samopoštovanje, gradi društvene veze i ometa vaše negativne emocije.

3. Gajite optimističan pogled na život

Ljubomirski je sprovela istraživanje sa Lorom King u kom ljudi zamišljaju svoje "najbolje moguće buduće ja". Istraživanje sugeriše da zamišljanje idealnog budućeg sebe povećava sklonost ljudi da istraju u postizanju svojih ciljeva i da se nose sa zastojima.

foto: Profimedia

4. Izbegavajte društvena upoređivanja

Istraživanje autorke ove knjige sugeriše da su srećni ljudi prilično nesvesni onih koji se čine boljima od njih. Pokušaji da se materijalno održi korak sa jako uspešnim ljudima zapravo je sjajan način da budete depresivniji.

5. Negujte svoje odnose

Odvojite vreme za druženje sa prijateljima i članovima porodice. Poklonite im pažnju, recite im što vam se sviđa kod njih, a kad im se dogodi nešto dobro, svakako podelite s njima lepe rezultate.

foto: Profimedia

6. Uživajte u svom poslu

Ako radite ono što volite, onda vam to neće biti teško raditi. Ljudi koji naporno rade zapravo više uživaju u svom poslu, a posao doživljavaju više kao igru.

7. Brinite o svom telu

Ljubomirski ovde spominje nekoliko kategorija, uključujući redovno vežbanje, učenje meditacije i jednostavno ponašanje srećne osobe.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Psychology Today)

Bonus video:

00:39 HELENA DOBILA PRSTEN U ŠPANIJI! Topalkova ćerka pokazala LUKSUZ u kom je uživala s verenikom: Ne stižem sve da postavim! (VIDEO)