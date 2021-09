MUŽ MI JE OTIŠAO KOD SVOJIH NA SELO, KAD SE VRATIO TO VIŠE NIJE BIO ISTI ČOVEK: Uzela sam mu telefon i doživela ŠOK!

Nijedan brak nije savršen i sve veze povremeno prolaze kroz krize, a veoma važno je da se problem odmah primeti i reaguje.

Psiholog i psihoterapeut Radmila Grujičić dala je odgovoro čitateljki Loli, koja je primetila veliku promenu u ponašanju muža kad se vratio iz rodnog kraja.

- Draga Rado,

Muž mi je pre tri nedelje bio kod svojih. Mi živimo u Beogradu, oni u unutrašnjosti. Izašao je sa starim društvom, javljao mi se iz kafane, lepo se proveo, a onda kada se vratio sve se nekako promenilo. Nije bio isti, nekada je bio previše zamišljen, ili previše srećan. Pre dva jutra dok je još spavao stigla mu je poruka, slučajno sam pogledala i videla da mu piše neka žena. I onda sam mu ušla u telefon, grozno je ali sam morala i shvatila da se on već danima dopisuje sa izvesnom D.

Ispostavilo se da mu je to drugarica iz škole, da je prepiska previše nežna za drugaricu...Odmah sam ga pitala, a on mu je rekao istinu, a sada mislim da bolje da nije. To mu je ljubav iz srednje škole, sreli su se kada je bio kod svojih i pričali do jutra. To je devojka u koju je bio zaljubljen, sa kojom je bio u vezi, a onda je ona otišla u Ameriku. Sada su se opet sreli. On kaže da to nije prevara, samo mu je lepo da priča sa njom, tvrdi da ničega nije bilo među njima, ali kaže i da ne želi da prekine komunikaciju, jer ne radi ništa loše. Ja mislim da je reč o prevari. Ljuta sam i ne pričam sa njim, a njega kao da nije briga. Ne znam šta da radim. U braku smo pet godina, imamo dete od tri godine.

A evo šta Radmila savetuje:

- Poštovana Lolo, ljubav ima puno oblika i to svi znamo jer svako od nas sigurno voli različite ljude na različite načine. U tom kontekstu mogu da razumem vašeg supruga. Verujem da je bilo onako kako vam je i rekao. Svi imamo neku prosšlost i neke drage ljude koji pripadaju toj prošlosti. Ona je prošlost a Vi i deca ste sadašnjost. Eto to je najvažnije! Verujem da je njegova emocija malo oživela neposredno nakon susreta ali takođe mislim da mu treba neki dan da se vrati u realnost i shvati gde je kome mesto i gde ko pripada. Čini mi se da su ga emocije malo zanele jer je evocirao uspomene ali takođe, to samo po sebi zaista ne mora biti ni na koji nacin ugrožavajuće za vaš brak. Mislim da je najbolje da pustite malo da vremenom prođe ta emocija. Ukoliko vam se čini da vreme prolazi a mozda se ništa ne menja, možete uvek popričati sa suprugom i objasniti mu kako to doživljavate i zamoliti ga da prekine kontakt sa tom ženom.

