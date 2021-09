BACIO SKORO 30.000 DINARA KAKO BI JE ZAVEO, PA SE IZBLAMIRAO ZA SVE PARE: Da li je moguće da je OVAKO pokušao da me smuva! (VIDEO)

Kesi Holand poslužuje igrače na golf terenima, a jedan od njih pokušao je da joj se udvara na vrlo bizaran način. Ona je sve to objavila u videu na TikToku.

Naime, momak o kom govori u svom videu bio je na golfu sa društvom, zvao ju je da izađu na večeru, a pošto ga je ona odbila, došao je na novu ideju. Dao joj je novčanice u iznosu od 300 dolara, ali ih je prethodno pocepao na pola i rekao joj da će ostatak dobiti ako se nađe sa njim.

Kako Kesi kaže, nije joj palo na pamet da pristane na njegovu ponudu, ali joj je bilo žao što je ostala bez svog pošteno zarađenog bakšiša.

"Prvo sam bila besna, ali sam shvatila da ja zapravo ništa nisam izgubila i da je on prosto glupan koji je praktično bacio trista dolara", rekla je devojka u videu, i dodala da on verovatno misli da je to što je uradio genijalno, ali da je zapravo samo uzalud izgubio 300 dolara, što je otprilike 30.000 dinara.

Njen snimak pregledan je više od milion puta, a zanimljivo, i pomenuti momak ga je video.

Kako je Kesi objavila u drugom videu, on se nakon toga pojavio kod nje na poslu, dao joj druge polovine novčanica jer je "shvatio da to što je uradio nije bilo baš pametno".

Kurir.rs/A.A.

