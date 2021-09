KOŠTAO ME 52.000$ ZA 2 GODINE: Mislila sam da živim život iz SNOVA sa idealnim čovekom, ali to je bio KOŠMAR i sve sam izgubila!

Katalina Rosas je upoznala Erika Bensona 2015. godine u jednom trendi restoranu na Floridi. Predstavio se kao trgovac umetninama i deonicama.

Rekao je da radi za veoma bogatu klijentelu i da se nedavno vratio u Ameriku nakon što je proveo osam godina u Hongkongu. Odmah me je opčinio, priseća se Katalina Rosas u velikoj ispovesti za "Huffington Post".

Bio je šarmantan, inteligentan, samopouzdan i mogao je da priča sa mnom na bilo koju temu. Bila sam uverena da mi se smeši sjajna budućnost, a završila sam zbog njega kao 50-godišnjakinja koja je pretrpela nezamisliv emotivni i finansijski udarac.

foto: Printscreen/Twitter

Dve godine smo Erik i ja bili u vezi kada sam saznala da on nije ono što tvrdi da jeste. Ne samo da je naša veza od starta bila potpuna prevara, već sam bila i pion u njegovoj bolesnoj igri u kojoj je cilj bio da mene opelješi za 50.000 dolara, a mog 24-godišnjeg sina za 12.000 dolara. Njegova šema je bila složena i uključivala je njegovu drugu devojku, lažno zlato, ukradene slike, krivotvorene čekove i lažan identitet. Zvuči kao filmska priča i ne bih verovala da se tako nešto dešava u stvarnom životu da se nije desilo meni.

Erik je vrlo vešto igrao svoju ulogu uspešnog preduzetnika. Pošto nije imao kuću u Boka Ratonu jer se navodno tek vratio u Ameriku, živeo je u ekskluzivnom Boka Rizortu. Ja sam tamo odlazila vikendima. Plesali smo, pili vino, uživali u sauni. Pored toga, vodili smo i ozbiljne razgovore na razne teme - religija, politija, društvo... bio je odličan sagovornik na svaku temu. Erik je imao mnogo poslovnih obaveza pa ga nekad nije bilo i po nekoliko nedelja.

Jednog dana kada se vratio sa navodnog puta, pozvao me je u kuću koju je iznajmio. Bila je to elegantna, luksuzna vila. Otvorio je flašu skupog vina i prepustili smo se uživanju. Rekao mi je da kuća pripada prijateljima njegovih roditelja koji su mu takođe i klijenti. Par nedelja kasnije, ponovo me je pozvao da mu se pridružim u kući drugog klijenta. Opet je bio u pitanju čist luksuz. Ja sam bila impresionirana njegovim stilom života - videla sam samo da uživa u luksuzu, da je opušten, putuje na egzotične lokacije, posećuje vrhunske restorane, uživa u golfu.

Erik je mnogo pričao o zlatu. To mu je bila omiljena investicija. Bili smo nekih osam meseci u vezi kada me je zamolio da u njegovo ime prodam par zlatnih novčića i ponudio mi je 20 odsto zarade. Rekao mi je da je njegovo vreme previše skupo da bi ga traćio na takve sitne poslove, a znao je da bi meni dobrodošle te pare. Dva puta sam uradila tako nešto.

foto: Printscreen/Twitter

Četiri meseca kasnije, kada je Engleska izglasala Bregzit, Erik me je nagovorio da uložim pola svoje ušteđevine u zlatne novčiće i predam ih njemu. Rekao mi je da će se tržište urušiti, da ljudi neće moći da povuku svoj novac, kao što se već dogodilo u Grčkoj, rekao mi je da je zlato jedina pametna investicija. Bio mi je dečko i ekspert. Naravno da sam ga poslušala. Dala sam mu 35.000 dolara, a on je meni predao 27 novčića i uputio me gde da ih skladištim. I moj sin je poslušao njegov savet i za 12.000 dolara kupio 10 novčića od njega.

Ostatak svoje ušteđevine sam dala Eriku da je raznim investicijama uveća. Međutim, novac se topio. Moj finansijski savetnik je insistirao da odnesem zlatne novčiće koje mi je Erik dao na proveru. Već ujutro, 14. juna 2017. godine sam uzela to zlato i odnela kod eksperta. Rekao mi je da je u pitanju lažno zlato. Odmah sam otišla u policiju. Rekli su mi da nema dovoljno dokaza, da Erik može da kaže da nije znao da je zlato lažno i da samim tim nije znao da čini krivično delo.

Shvatila sam da sam prepuštena samoj sebi. Nastavila sam da se pravim da ne znam da je zlato lažno. Tražila sam od Erika da kupim malo zlata i za ćerku. Snimila sam naš razgovor kako bih prikupila dokaze. Snimala sam Erika kako mi govori o ceni i poreklu zlata koje je prodao meni i sinu. Takođe je poneo sa sobom dve slike i zamolio me je da ih pošaljem na aukciju u Sotbi.

Angažovala sam privatnog detektiva i kontaktirala FBI koji me je uputio na tajnu službu. Oni su se ozbiljno bacili na moj slučaj i krenuli da istražuju Erika.

Ja sam počela da slažem sliku o svom slučaju. Pretražila sam divnu kuću koju mi je predstavio kao kuću svog klijenta. Ispostavilo se da pripada ženi po imenu Dženifer. Onda sam pretražila nju i prvo što sam našla je slika nje sa Erikom. Par dana kasnije, pozvala sam Dženifer i rekla joj da sam spavala u njenoj kući, vozila njen Ferari i da imam kod sebe dve njene slike koje treba da pošaljem na aukciju. Molila sam je da ne kaže Eriku da sam joj to rekla kako ne bi nestao. Međutim, ona je bila van sebe od besa i rekla mu je da je sve saznala - ona je u tom trenutku bila sa njim. Erik je tada nestao i više ga nismo videle ni ona ni ja.

Sutradan smo se nas dve sastale i saznala sam da su on i Dženifer u vezi tri godine. Pokazala sam joj slike koje sam poslala na aukciju - bile su njene. Od nje je uzeo i dve čekovne knjižice. Jedna je na sebi nosila ime lažne firme koju je Erik otvorio na moje ime (navodno, kako bih mogla da poslujem u njegovo ime kada on nije u Americi).

foto: Profimedia

Dženifer mi je rekla i da je otkrila Erikovo pravo ime kada su putovali u Švajcarsku decembra 2016. godine. Ona ga je na jednoj zabavi upoznala sa jednim poznanikom. Predstavila ga je, naravno, kao Erika Bensona, ali ispostavilo se da se njih dvojica poznaju. "Ti nisi Erik, ti si Blejn Frederik iz Kalifornije", uzvratio je čovek. Erik je tad Dženifer rekao da je morao da koristi lažno ime jer je imao par problema sa klijentima.

Međutim, Blejn Frederik je bio begunac od zakona u Kaliforniji još od 2013. godine. Ukupno je od raznih ljudi ukrao više od tri miliona dolara kroz razne prevare.

Bila sam stalno na vezi sa tajnom službom i 31. marta 2018. godine Erik je uhapšen. Tražila sam odštetu, ali on navodno više nema ni prebijene pare. Nadam se da će moja priča poslužiti kao upozorenje ostalima. I uvek verujte svom osećaju i ne dajte celu životnu ušteđevinu muškarcu ako vam to traži jer nije dobro.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:28 PRVI SNIMAK MAJE BEROVIĆ OTKAKO SE ŠUŠKA DA JE TRUDNA: Nema više VRELIH izdanja, pokušala da prikrije stomak u ŠIROKOJ ODEĆI!