DOK SAM SE PORAĐALA MOJ MUŽ JE GLEDAO FUDBAL S PRIJATELJIMA: Taksijem sam otišla u BOLNICU, a onda je POLUDEO zbog ovog mog poteza

Pukao mi je vodenjak, a on je bio kod prijatelja i gledao utakmicu. Nazvala sam ga i rekla mu da dođe kući jer treba da me hitno vozi u bolnicu. Rekao je da dolazi, ali nije došao, požalila se anonimna mama, koja se porodila pre 10 nedelja, na Redditu.

Ovo je njena ispovest: - Prolazila sam kroz iscrpljujući period dok sam se približavala terminu. Doživljavala sam neprijatnosti. Htela sam da moj muž bude kraj mene kad krenem na porođaj, ali on bi izlazio svaku veče, družio se kod prijatelja i gledao utakmice - napisala je anonimna mama i dodala da je i razgovarala s njim o tome i čak mu predložila da gleda utakmice kod kuće kako bi bio uz nju, ali bez uspeha.

- Kad on i njegovi prijatelji gledaju utakmicu, imaju poseban način na koji to čine. Idu čak toliko daleko da TO nazivaju 'ritualima'. Gledanje utakmice za njega kod kuće ili bilo gde drugo nije isto kao i kod prijatelja - pojasnila je.

Činjenica da je njegova supruga bila u devetom mesecu trudnoće nije ga sprečila da izađe.

- U noći kada se rodio naš sin i kada mi je pukao vodenjak, on je bio kod prijatelja i gledao utakmicu. Nazvala sam ga i rekla mu da dođe kući jer treba da me vozi u bolnicu. Rekao je da dolazi, ali nije došao - otkrila je i dodala da ju je na kraju sestra vodila u bolnicu.

- Moj muž se pojavio dva sata kasnije. Uspeo je da stići na vreme kada se sin rodio, ali bila sam besna na njega, ljuta i razočarana. Izvinio se i radio je sve da povrati moje poverenje i poštovanje. Inače me jako podržava i uključen je u brigu o našem sinu - rekla je.

Takođe je ispričala kako je za porodičnim ručkom mami slagao kako ju je on zapravo odveo u bolnicu.

- Bila sam zbunjena i ispričala sam istinu. Tada mu je mama održala lekciju. Kasnije je on poludeo na mene i rekao da sam ga učinila lošim mužem i ocem ispred pred njegovom porodicom i da sam stvorila razdor između njih. Ja sam mu odgovorila da nije u redu da laže i glumi heroja pred roditeljima - ispričala je što se sve dogodila i pitala za savet korisnike Reddita je li dobro učinila što je 'odala' svog supruga ispred njegovih roditelja.

Korisnici Reddita su se uglavnom služili da je dobro napravila te da je njen suprug zaslužio svaku kritiku koju je dobio, piše cafemom.

