SVEKRVA POKUŠALA DA MI UNIŠTI SVADBU! Presvukla se u BELU haljinu i tvrdila OVO, a mlada ostala u ŠOKU!

Dan venčanja bi trebalo da bude jedan od najupečatljivijih dana u životu. Međutim, jedna mlada taj dan je zapamtila iz potpuno pogrešnih razloga.

Pišući na društvenom forumu Redita, objasnila je kako je njena svekrva uništila njen poseban dan zbog čega i dan danas imaju svađe. Objasnila je kako su ona i njen suprug odveli njegovu majku u kupovinu kako bi joj pomogli pri odabiru i plaćanju haljine koja bi se uklopila u šemu boja njihovog venčanja. Nakon što su isprobali nekoliko "vrlo kratkih i neprikladnih haljina", napokon su pronašli jednu koja se svima svidela.

Na venčanju je šurak primetio kratku, belu i šljokičavu haljinu koju je njegova majka ponela pa je upitao mladu šta bi trebalo da učini sa njom. Zamolila ga je da joj ne dopusti da se presvuče pa je haljinu sakrio u automobil.

- Bila je besna i na kraju se ipak presvukla. Nekoliko gostiju na venčanju komentarisalo je koliko je smešno što je promenila haljinu kao da je mlada. No, ona je rekla da mora da promeni odeću jer je ovo njen poseban dan kao majke mladoženje. Rekla je "kako se usuđujemo upropastiti joj ovaj dan i zabraniti joj da se presvuče", objasnila je u objavi. Prošlo je godinu dana od incidenta, a njena svekrva i dalje priča o haljini svaki put kad se vide i traži izvinjenje što je pokušala da je spreči da se presvuče. Stoga je pitala korisnike društvenih mreža za savet, a većina je bila na njenoj strani.

- Lično, ja bih se izvinila, a zvučalo bih ovako: "Iskreno mi je žao što vas nisam bolje sprečila u presvlačenju. No, budite sigurni, ako opet pokušate nešto tako, neću napraviti istu grešku", napisala je jedna korisnica, dok se druga nadovezala: "Stvarno ne znam kako se misteriozna čaša crnog vina nije prolila po njoj jer to bi se dogodilo da je to moje venčanje."

