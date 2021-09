BIO JE SOCIJALNI SLUČAJ I ODRASTAO U BEDI: Sada je MILIONER, pliva u parama, žene OTKIDAJU za njim i zovu ga ZVER IZ BUKUREŠTA

Da li ste ikada poželeli da živite život plejboja? Tristan Tejt koji kaže da je milioner koji radi upravo to.

Milioner Tristan Tate je Britanac koji je odrastao u socijalnom, opštinskom stanu u Lutonu koji je dat njegovoj porodici jer su bili siromašni i na rubu egzistencije.

U teškom siromaštvu maštao je o životu plejboja i kaže da se zarekao da neće više tako živeti čim se osamostali piše Daily Star kome je Tristan dao intervju.

Tristan ima 200.000 pratilaca na Instagramu, a u industriji za odrasle radi oko devet godina.

- Počeo sam tako što sam otvorio studio i agenciju za menadžment za OnlyFans. To je bilo pre tri godine, a u posao sa ušao sa svojim bratom Endruom - kaže Tristan koji trenutno živi u Rumuniji i tvrdi da nosi nadimak "Zver iz Bukurešta". On kaže da njegova agencija za klijente ima neke od najpopularnijih devojaka na toj platformi i da samo od par njih zarađuje oko 70.000 funti mesečno.

- Novac trošim uglavnom na automobile. Imam ih 15, a samo moj vozni park vredi nekoliko miliona. Trenutno sam u procesu nabavke Bugatija, i to iz serije koja proizvodi samo 60 automobila - ponosan je Tristan, dodajući da će ga samo taj automobil koštati 3.400.000 miliona evra.

- Ljudi koji govore da novac ne kupuje sreću nemaju pojma. Trenutno se svojim Ferarijem vozim po Španiji i veoma sam srećan. Mislim da novac samo naglašava vaše trenutno stanje. Ako ste po prirodi dobar čovek, novac će vam pomoći da to naglasite. Ja, recimo, novac koristim i da pomognem ljudima, posebno svojoj porodici. To me čini posebno srećnim - kaže on.

- Najbolja stvar u vezi sa novcem je to što vam kupuje mir. Recimo, ja sada mami dajem 5.000 funti mesečno i ona više ne mora da radi. Više ne brinem za nju. Mogu da kupim svima oko sebe sve što im treba. Samo novac daje tu slobodu - kaže Tristan, dodajući da i dalje traga za ženom sa kojom bi sve podelio.

- Izlazio sam sa raznim manekenkama, znam da važim za jednog od najpoželjnijih neženja u Rumuniji, ali ja nisam zavodnik. Imam stila i poštujem sve ljude oko sebe. Okružen sam najlepšim ženama, ali još nisam našao onu koju tražim. - kaže Tristan i nastavlja priču.

- Ako neko želi da se obaveže, to je lepo ako ga čini srećnim, ali ja nisam taj čovek, mislim mogao bih ako bih hteo, ali ne želim, sa svim sam srećan ovim životom, mislim da je predivno -

Što se tiče odabira devojaka za erotsku aplikaciju, tu je veoma strog, naime kaže da ako ne vidi potencoijal devojke da postane super-zvezda, neće dobiti posao jer "nisu vredne mog vremena".

