ALIMENTACIJOM PLAĆAM DEPILACIJU: Majka TROJE DECE priznala da na novac za njih gleda kao na svoj DŽEPARAC, izazvala HAOS! (VIDEO)

Suzan, majka troje dece izazvala je nedavno lavinu negativnih komentara kad je u svom TikTok videu rekla da sa novcem od alimentacije bivšeg supruga plaća kozmetičke tretmane.

"Kad on ne želi na vreme da plati alimentaciju deteta, sada neka plaća za depilaciju", rekla je u videu, a iako je kasnije u komentarima napisala da se samo šalila, većina pratilaca nije skrivala ogorčenost tvrdnjama da novac za decu ide na depilaciju.

Uz to, Suzan je izazvala i burnu raspravu o tome trebaju li muškarci u svakom slučaju treba da plaćaju za izdržavanje deteta s kojim ne žive.

" Najveći razlog što mnogi ne plaćaju je što mnoge žene ovako razmišljaju i na novac za dete gledaju kao na svoj džeparac", napisao je jedan Tiktoker, a preneo "The Sun".

"Jednostavno rečeno, sponzoruša!", dodao je drugi i u tom tonu i nastavio, rekavši kako "žene poput nje ne bi ni trebalo da imaju decu", te "kako se nada da deca neće jednog dana da gledaju kako mama rasipa njihov novac..."

Kasnije je u komentarima Suzan napisala da nikada nije ni primala alimentaciju, te da je još uvek u srećnoj vezi sa ocem svoja tri sina, a dodala je i da sama radi kao kozmetičarka, pa nema potrebe da ide u druge salone i plaća njihove usluge.

"Mogu i sama da se depiliram, kad god mi padne na pamet i ne treba mi novac za to!", napisala je, no to nije potpuno smirilo tenzije.

Ipak, neki su stali u njenu odbranu komentarišući da, bez obzira na što troši novac, na kraju ipak ona brine o deci i njihovim potrebama.

"Ona je ta koja svakodnevno 8izdržava decu, sa ili bez pomoći, nebitno, i brine da imaju pelene, hranu, odeću i ostalo; zašto je uopšte bitno da li troši na kozmetičara ako su deca namirena?", pitala je jedna žena, a druga je cinično zaključila da je "cela hajka na ovu mamu samo spin muškaraca koji žele da izbegnu plaćanje sopstvene alimentacije, pa za to traže razna opravdanja..."

