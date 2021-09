ČAROBNA POSLASTICA: Mini aparat za ŠEĆERNU VUNU za kućnu upotrebu – VELIKA AKCIJA – sada samo 3.990 din!

Hej, sladokusci! Poznajete li ikoga da ne voli tako slasnu šećernu vunu? Mi ne! Nekada je bilo potrebno čekati leto i nadati se da ćete usput naleteti na čiku koji je pravi, a sada možete da je pravite sami kod kuće kad god to poželite – pogledajte OVDE.

Oni koji obožavaju da jedu slatko (i mi smo jedni od njih) složiće se da je ovo jedan od boljih kuhinjskih izuma u poslednje vreme – mini aparat za šećernu vunu! On je super mašina koja vam omogućuje da u udobnosti svoga doma napravite preukusnu šećernu vunu za sve ukućane i/ili goste i to baš onako kako ih prave na velikim mašinama za istu namenu. Plus što možete to da uradite u bilo koje doba poželite.

Ovo će se naročito dopasti klincima, a korišćenje je toliko lako da ćete čak i njih malene moći da „obučite“ kako to da rade. Svi ćete zajedno moći da uživate u toplini doma kada krenu još hladniji dani, a miris prženog šećera će dodatno ulepšati doživljaj.

Gde može da se kupi ovaj mini aparat? Možete ga poručiti ili online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

Pravljenje šećerne vune u ovom aparatu je krajnje jednostavno: sve što je potrebno je da sipate šećer u deo predviđen za to i vrtite štapić u krug kako bi se vuna ravnomerno rasporedila po njemu. Šećer možete sipati takav kakav jeste, beo, a ono što će deci biti još inetresantnije jeste da ga obojite. To možete uraditi prehrambenom bojom, bilo kojom želite i volite.

Izuzetno je lepog izgleda, pa će vam ukrasiti kuhinju, a i odlična je ideja za poklon bilo kojim povodom.

