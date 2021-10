SASTAV OVOG DEČAKA RAZNEŽIO REGION: Moj brat Nikola ima supermoći i brani me ako me neko dira, a druga deca su ljubomorna (FOTO)

Besmrtni Duško Radović je imao dosta mudrih misli na temu dece i roditelja, a jedna od njih je bila i "Teško je biti dete i biti dobar", ali u ovom posebnom slučaju se može reći da ta njegova ne važi. I to zbog jednog mališana i njegovog sastava koji je raznežio region.

foto: Profimedia

Naime, na društvenim mrežama se pojavila fotografija jednog sastava o superheroju. Dečak je imao zadatak da piše o nekome kome se divi i on je izabrao svog brata Nikolu. Posle čitanja, niko nije ostao ravnodušan.

- Moj brat Nikola nosi slušni aparat, koji se zalepi kao magnet. On kaže da su to njegove super uši. One su njegova supermoć koja mu pomaže da uči u školi i da čuje sve oko sebe. On mi pomaže u svemu. Pomaže mi oko domaćeg i brani me ako me neko dira. - On je moj superbrat. Nervira me što se deca smeju ako neko ne čuje dobro. Mislim da su oni ljubomorni što on ima supermoći. I ja imam neke supermoći, ali ih još nisam otkrio - napisao je on.

Komentari su bili pozitivni i puni oduševljenja, a svi su potencirali lepe emocije i domaće vaspitanje malog dečaka.

foto: Printscreen/Instagram

(Kurir.rs/A.M.)

