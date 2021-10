OVO SU GLAVNI RAZLOZI ZAŠTO MUŠKARCI VARAJU? Neki u tome ne vide NIŠTA LOŠE, a jedan od njih vam NIKADA ne bi pao na pamet!

Varanje se često doživljava kao nešto što impulsivno, ali ono zapravo ima dublje razloge. Iako varaju i muškarci i žene, razlozi koje muškarci imaju za varanje, navodno se razlikuju od ženskih. Bez obzira da li se radi o vezi ili o braku, varanje uvek boli. No, muški razlozi za varanje bi mogli da vas iznenade.

Treba im pažnja

Kada muškarac vara, često je to jer od partnerke ne dobija dovoljno pažnje. Iako društvo smatra da je žena ta kojoj treba puno ljubavi, pažnje i nežnosti, muškarcima su takođe potrebne. Većini muškaraca pažnja zapravo dolazi s*ksom, a žene ponekad znaju odustati od s*ksa zbog brojnih razloga. Nažalost, s*ks je primarni čin zbog kog se muškarci osećaju voljeno, te ako ga nema, često utehu traže u drugima.

foto: Ilustracija/Profimedia

Osećaju se nesigurno

Kad se muškarci osećaju nesigurno, zbog pojave nekih novih muškaraca u životu partnerke, oni će varati. Kada on ima aferu zbog svoje nesigurnosti, traži potvrdu od svoja dva izvora, svoje ljubavnice ili svoje partnerke, koja će sigurno poludeti kada sazna za aferu, te tako dokazati muškarcu da joj je stalo do njega.

Ne vide ništa loše u tome

Ponekad muškarci varaju samo zato što ne vide ništa loše u tome. Ako muškarac prevari svoju partnerku, te se posle ne kaje zbog toga, to je zato što on smatra da nije uradio ništa pogrešno.

foto: Profimedia

Nedostaje im kontrole

Ako muškarci imaju osećaj da nemaju kontrolu u vezi, velika verovatnoća je da će početi da varaju. U brakovima i vezama, partnerstvo bi trebalo da bude jednako, a kada neko ima previše moći, javljaju se veliki problemi. Stoga će muškarci varati samo kako bi dokazali da još uvek imaju moć, moć da povrede nekoga ili moć da stvore probleme u vezi.

Žele da prekinu odnos

Kada muškarci žele da prekinu vezu ili brak, ali nemaju hrabrosti za to, oni će početi da varaju, samo kako bi njihova partnerka bila primorana da prekine odnos. Ovo nije dobar način za kraj odnosa, ali to uglavnom rade muškarci koji imaju problema sa komunikacijom i pokazivanjem osećaja, prenosi "Your Tango".

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

