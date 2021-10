IMAM VERENIKA KOJI JE 19 GODINA MLAĐI OD MENE! Neka ljudi budu ŠOKIRANI: Kažu da može sin da ni bude, ja imam 44, on 25 godina

Hani (44) i Tim (25) par su koji izaziva veliku pažnju gde god se pojave zbog velike razlike u godinama, ali oni uživaju jedno u drugom ne dopuštajući da im to pokvari mišljenje drugih ljudi.

- Kada sam ušla na kancelariju božićnu zabavu sa zgodnim muškarcem pod rukom, osećala sam se neverovatno. Nisam rekla kolegama ko će mi biti pratitelj i osetila sam kako svi bulje u nas. Tad mi je zazvonio telefon signalizirajući da mi koleginica iz sobe šalje poruku: "Dušo, padaju im tanjiri iz ruku na pod!", napisala je. Nasmešila sam se Timu, neverovatnom tipu sa kojim sam bila - koji je 19 godina mlađi od mene - priča Hani o trenutku kad su se ona i njen 19 godina mlađi partner zajedno pojavili među njenim kolegama sa posla.

foto: Printscreen/Instagram

"Neka samo ljudi budu šokirani", pomislila je blaženo srećna. Pre samo nekoliko meseci nije mislila da će se zaljubiti.

- Nakon 13 godina braka, razvela sam se od muža 2017. godine, u mojoj 40. godini. Njegov posao u američkoj vojsci značio je da mu je karijera na prvom mestu. Godinama sam putovala sa njim, stavljajući svoje potrebe uvek na drugo mesto. No, u svojoj domovini Nemačkoj konačno sam mogla da se fokusiram na sebe, svoju karijeru u marketingu - i zabavu. Izlazila sam sa različitim momcima, nekima koji su mi vrlo bliski po godinama, pa i sa jednim puno starijim muškarcem - bilo mu je gotovo 60 godina! - priča Hani.

Onda je u oktobru 2018. godine firma u kojoj je radila spojila ljude iz svoje dve poslovnice. Jednog jutra, visoki, zgodni momak u kožnoj jakni ušao je sa motociklističkom kacigom pod rukom i pomislila je: "Vau!".

- Kolega mi je rekao da se zove Tim, imao je 22 godine i takođe je radio u marketingu. Iako sam pomislila da je savršen, bio je 19 godina mlađi od mene, pa sam ga jednostavno otpisala. Te noći, međutim, Tim mi je poslao poruku na LinkedInu, tražeći moj telefonski broj. Bila sam polaskana, ali sam i oklevala. Nisam znala ni kako se 22-godišnjaci zabavljaju. Zamislila sam Tima i njegove prijatelje na "PlayStation", daleko od sveta koji čine putovanja, restorani i život usresređen na fitnes, koji sam imala izvan posla - priča sretna Hani.

Međutim, Timu godine nisu predstavljale problem. Pitao je za godine u jednoj od prvih poruka, ali uprkos brojci, iduće tri nedelje svako malo je navaljivao da pristane na sastanak sa njim.

- Prijatelji su mi rekli da to učinim i na kraju sam pristala - kaže Hani. Čim su se našli, nestala je i svaka njena briga oko godina. Otišli su na piće i prošetali dvorcem u Nirnbergu, gde su oboje živeli, što je bilo vrlo romantično.

- Tim je bio neverojatno smešan i šarmantan. Imali smo toliko tema za razgovor: Delili smo ljubav prema teretani i interes za zdravu ishranu, imali smo slične političke stavove i voleli smo iste filmove. Postojala je tako snažna fizička i psihička privlačnost, a do kraja sastanka shvatila sam da mi se jako sviđa - priča Hani.

Tokom te prve nedelje izašli su na tri sastanka, a kad je neddelju dana iza toga poslovno putovala u Pariz, stalno su razgovarali putem video poziva.

foto: Printscreen/Instagram

- Nakon mesec dana priznali smo jedno drugome da smo zaljubljeni. Osećala sam se kao tinejdžerka - priča Hani. Kaže da je isprva bila vrlo nervozna oko seksa. Delom zbog njenog tela.

- Vežbam jer imam iste nesigurnosti kao i svaka žena, iako sam naučila da ako neko želi biti sa vama doista nije važno kako izgleda vaše telo. No, pomislila sam: "Verovatno je bio samo s dve ili tri devojke njegovih godina ili mlađih. Zna li uopše šta treba da radi?"- priča iskusna ljubavnica. Srećom, seks im je funkcionisao odlično od samog početka.

- Većinu vremena naša razlika u godinama nije bila problem. Bilo je potpuno prirodno provoditi vreme jedno sa drugim i prijateljima. Večerali bismo, otišli na zabave ili ostali sami. Sigurno nikada nismo seli i razgovarali o godinama među nama. Ali bilo je trenutaka kad bi me pogodilo to što vidim oko sebe - priča Hani.

Kaže kako je vrlo rano shvatila da je mnogima prilično alarmantno to što ima godina dovoljno da bi mu mogla biti mama.

- No, zapravo, naši su roditelji gotovo istih godina. Timovi su roditelji dete dobili tek u četrdesetima, a moji u dvadesetima. Tim je upoznao moju mamu i tatu na početku naše veze, jer danju čuvaju mog psa, a mi bismo pre odlaska u kancelariju otišli do njihove kuće da ga ostavimo. Moj je tata jednom komentarisao da je Tim mlad, ali to je bilo to. Mogli su videti koliko sam srećna i to im je bilo dovoljno - kaže Hani. Tim je, kaže, tada još živeo sa roditeljima, pa bi se ponekad viđala sa njegovom mamom kad bi ga odvezla kući s posla.

- Uvek bi mahnula i pozdravila, a te sam godine bila kod njih i na božićnoj večeri. Bila sam jako nervozna, no bili su ljubazni prema meni - priča.

foto: Printscreen/Instagram

Na žalost, ne reaguju svi tako podržavajuće. Nakon nekoliko nedelja veze, nekoliko prijatelja poslalo joj je poruku i pitalo "misli li ozbiljno".

- Pitali su me zašto gubim vreme kad bih trebao tražiti muškarca sa kojim ću ostariti. Drugi prijatelj, kog sam poznavala dve godine, čak mi je poslao poruku sa emotikonom koji je znak za povraćanje. To prijateljstvo je uskoro prekinuto - kaže.

Ljudi su se nekako mirili s tim da je "strašan" momak", ali ne i s tim da je tolika razlika među njima.

- No, to se njih apsolutno nije ticalo. Nikada nisam htela djecu. Srećom, i Tim oseća isto, pa na tom planu nije bilo pritiska. I niko od njegovih prijatelja nije imao problema sa našom starosnom razlikom - priča.

Dodaje kako su se nakon te kancelarijske zabave susreli sa nekoliko glupih komentara, ali Tim je samo slegnuo ramenima.

- On je siguran u sebe i u našu vezu - rekla je, dodavši da sada rade za različite firme,.

Početkom januara 2019. Tim se konačno preselio kod Hani, a kad se selila na Maltu radi posla, došao je za njom. U 11 meseci koliko su bili tamo, niko nikada nije spomenuo njihovu starosnu razliku.

- Ako smo se ikad posvađali, radilo se o "normalnim" stvarima oko kojih se partneri svađaju, poput onog ko bi trebao izneti smeće. Nikada među nama nije bilo problema zbog razlike u godinama - dodaje.

Par se vratio u Nemačku u decembru 2019. Kad se pojavila pandemija Kovida, oboje su radili od kuće.

U leto 2020. Instagramov tim koji slavi veze kod kojih postoji razlika u godinama pronašao je njihovu fotografiju na njenom profilu i zamolio ih da podele svoju priču, na šta su pristali.

- Odaziv je bio neverovatan. Ljudi pretpostavljaju da je veza poput naše predodređena za to da okonča, jer će muškarac neizbežno napustiti ženu zbog mlađe žene. To mi je pokazalo koliko mitova i nesporazuma postoji u vezi s takvim vezama, te kako se gleda na stariju ženu. Ispada da su žene u godinama "šećerne mumije", a one puno mlađe od partnera "kopačice zlata" - priča Hani. Dodaje kako ljudi ne mogu shvatiti zašto bi bilo koji momak želeo biti sa starijom ženom, što je ružno.

- Nikad se ne brinem za budućnost - jednostavno nema smisla. I iako ponekad na Instagramu mogu dobiti neugodne komentare sa pitanjem je li Tim moj sin, na kraju se nas dvoje poslednji smemo. Donosimo radost jedno drugome, a što god drugi mislili, to je ipak najvažnije - zaključuje.

foto: Printscreen/Instagram

(Kurir.rs/A.M./The Sun)

